​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

É possível já saber se amanhã não há aulas?

Não, porque a lei da greve prevê precisamente que o trabalhador não tenha de avisar que vai fazer greve. Portanto não adianta perguntar no grupo de WhatsApp de encarregados de educação da turma se já se sabe se os professores vão faltar. Agora, os diretores de escolas antecipam uma grande adesão.

Quem souber em cima da hora que não há aulas e tiver de faltar ao trabalho para ficar com os filhos, terá falta no trabalho?

Se o filho tiver menos de 12 anos é considerada uma falta justificada para dar assistência à família, mas esse dia não é pago, tal como acontece para quem faz greve.

Mas quem tiver mesmo de ir para o trabalho… Haverá transportes públicos?

Vão certamente ser muito menos frequentes. Há serviços mínimo decretados para alguns.

Por exemplo, na CP devem circular 25% dos comboios. Na Carris, em Lisboa, há carreiras que, nas horas de ponta, vão estar a funcionar em pleno. Já a TAP vai ter de assegurar plo menos 34 voos. O Metro do Porto vai ter em funcionamento as linhas Azul e Amarela, mas com perturbações.

Em sentido contrário, o Metro de Lisboa não tem serviços mínimos garantidos e prevê desde já a paralisação do serviço a partir das 23h00 desta terça-feira. Também não foram decretados serviços mínimos para os barcos da Transtejo/Soflusa.

E quem tem há meses uma consulta ou uma cirurgia marcada, ou quem foi chamado para ir a tribunal. Vai acontecer?

O dia vai ser imprevisível. Muitas vezes neste tipo de greves os serviços ficam a funcionar de forma condicionada e os atos não urgentes, os programados, podem não acontecer.

O melhor é ir à mesma para o hospital, mas já psicologicamente preparado que pode não ter consulta. Quanto ao tribunal, no fundo a resposta é a mesma. Não foram decretados serviços mínimos, mas os sindicatos chegaram a acordo com o Ministério da Justiça e haverá alguns oficiais de justiça para garantir os procedimentos mais urgentes, por exemplo, os que envolvem menores.

E os contentores do lixo podem ir para a rua?

Poder, podem, mas não é certo que sejam recolhidos. Como o tempo já está quente e o lixo nem sempre tem um cheiro agradável, as autarquias habitualmente pedem aos munícipes que, se lhes for possível, adiem colocar o lixo na rua.