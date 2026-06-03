Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Esta quarta-feira marca o regresso de Portugal ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

A votação para eleger os membros não permanentes decorreu em Nova Iorque, por voto secreto dos 193 membros das Nações Unidas.

Portugal tinha como adversários diretos, como a Áustria e a Alemanha, sendo que este último ficou pelo caminho.

O que pode mudar com esta eleição?

O Explicador Renascença esclarece.

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O que é que Portugal ganha com esta eleição?

A vantagem mais imediata desta eleição é ao nível da diplomacia. Para um país pequeno à escala mundial como Portugal, ter um assento no Conselho de Segurança é uma oportunidade para aumentar influência, reforçar alianças e mostrar capacidade de mediação.

No fundo, Portugal passa a ter voz no centro da diplomacia global, com acesso direto a informação, assim como a negociações e decisões sobre conflitos e crises internacionais.

Isto é muito importante tendo em conta a guerra na Ucrânia, os conflitos no Médio Oriente, a pressão migratória e as alterações climáticas com que o mundo está a ser confrontado.

Ainda assim, não coloca Portugal ao nível dos membros permanentes do Conselho de Segurança.