Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Um encontro pessoal com Vladimir Putin para acabar de vez com a guerra na Ucrânia.

É a proposta de Volodymyr Zelensky: o Presidente ucraniano escreveu uma carta dirigida a Putin para alcançar um acordo de paz.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que diz a carta?

Diz que o caminho para o fim da guerra pode passar por uma reunião direta entre os dois Presidentes.

Zelensky defende um cessar-fogo total durante as negociações e sugere que o encontro possa acontecer em terreno neutro. Pode ser na Suíça, na Turquia ou em países árabes. Portanto, nem em Kiev, nem em Moscovo.

Por que é que este apelo surge agora?

Porque Zelensky diz que não quer esperar que os Estados Unidos voltem a concentrar-se plenamente na guerra na Ucrânia, numa altura em que Washington está mais focado no conflito com o Irão.

Além disso, como se tem verificado nos últimos dias, a guerra Rússia-Ucrânia vive uma das fases mais tensas e mais violentas: esta semana, um ataque em larga escala das forças russas matou cerca de 20 pessoas em várias cidades ucranianas. Na resposta, Kiev atacou um terminal petrolífero em São Petersburgo.

Portanto, este é um dos momentos mais delicados do conflito.

Ao mesmo tempo, Zelensky tenta passar a ideia de que a Rússia também está sob pressão, com desgaste interno causado pela guerra, pelos ataques ucranianos, pela inflação e pela escassez de combustível.

O que é que Kiev quer negociar?

Primeiro um cessar-fogo, depois negociações políticas.

O Presidente da Ucrânia diz que a linha da frente deve ser o ponto de partida da diplomacia e admite que os Estados Unidos teriam capacidade para mediar uma eventual trégua.

Isto vai ao encontro de propostas apresentadas anteriormente por Kiev, que colocavam o cessar-fogo como condição essencial para discutir os temas mais difíceis, incluindo a definição do território e a restituição das zonas ocupadas pelas forças russas e ainda as garantias de segurança futuras para a Ucrânia depois do conflito.

O Kremlin já reagiu?

Sim. Putin já veio dizer que o Presidente ucraniano pode deslocar-se a Moscovo assim que entender.

Ou seja, admite negociar com Zelensky, mas não nas condições propostas pelo Presidente ucraniano que defende negociações com Putin num país terceiro.

E isso pode ser um entrave ao diálogo.

Mas pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Ainda é cedo para dizer que sim. Esta carta aberta de Zelensky é uma nova iniciativa diplomática, mas não significa, por si só, que um acordo esteja próximo.

O principal obstáculo é que Moscovo insiste que a Ucrânia tem de aceitar compromissos para a guerra acabar.

E nesses compromissos, ou nessas exigências, está o facto de Putin não abdicar da cedência de partes do Donbass ainda controladas pela Ucrânia.

Além disso, Putin já tinha dito que só aceitaria um encontro com Zelensky para fechar um acordo já preparado, não para iniciar negociações de fundo.

Portanto, sim, é mais uma tentativa de aproximação para testar a disponibilidade de Moscovo do que um sinal de paz iminente.