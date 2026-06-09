Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

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O consumo de drogas continua a aumentar no espaço europeu, avançou o novo relatório europeu publicado esta quarta-feira. Entre as novas conclusões, sabem agora novos riscos para a saúde dos europeus que consomem drogas ilícitas, como cocaína e drogas sintéticas. O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que países foram estudados? Este é um relatório que toma em consideração 29 países. Os 27 que compõem a União Europeia, a que se juntam a Noruega e a Turquia. O documento foi publicado esta quarta-feira pela Agência da União Europeia sobre Drogas, que alerta para o aumento do consumo de drogas na Europa. Com redes de tráfico mais profissionalizadas e novas drogas a surgir todas as semanas, os riscos para a saúde aumentam. A aposta na prevenção, nos tratamentos e na reintegração social são indicados como o caminho para resolver este flagelo.

Qual é a droga mais preocupante? A canábis é a droga ilícita mais consumida na Europa segundo estes dados. A estimativa aponta para que só no ano passado quase 25 milhões de europeus tenha consumido esta droga entre os 15 e os 64 anos.

A canábis é a responsável por 33% dos tratamentos de toxicodependência na Europa. Serão mais de 100 mil utentes de acordo com este estudo. E que outras drogas são destacadas neste relatório? O consumo de cocaína continua elevado na Europa, estando também a aumentar o número de tratamentos relacionados com esta substância. Em 2025, os números apontaram para que mais de quatro milhões de pessoas tenham consumido cocaína no continente europeu. Um novo fenómeno vai também emergindo na vida noturna e entre o meio juvenil: a cetamina, em pó inalado. Esta droga é descrita como um medicamento utilizado para anestesia e alívio da dor, que está a ser consumido de forma abusiva como substância psicoativa.

A maior parte da cetamina apreendida na Europa tem origem na Índia e entra no continente europeu pela Alemanha. A entrada é feita por meios lícitos, através de farmácias, mas o produto acaba depois por ser desviado para canais ilícitos – um caminho que dificulta muito as apreensões.