Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

O preço dos ingressos está a atingir valores que podem chegar aos milhares de euros. Como assim?

É o caso dos bilhetes para assistir aos jogos de Portugal - a única seleção com os três jogos da fase de grupos esgotados - em que a alternativa é a plataforma oficial de revenda da FIFA.

Por exemplo, o bilhete de revenda mais barato para o jogo de estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, frente à República Democrática do Congo, está a mais de 500 euros. E para ir o último jogo, com a Colômbia, um adepto teria de pagar quase dois mil euros.

Mas como é que os preços desses bilhetes em segunda mão estão tão altos?

Acontece, desde logo, porque a FIFA não impôs limites máximos. Nem terá muito interesse em fazer isso, já que recebe 15% do custo de cada bilhete revendido e outros 15% do valor que o vendedor receberia.

A prioridade da FIFA acaba por ser maximizar o retorno económico em vez de apostar no acesso do maior número de adeptos ao evento desportivo. No fundo, encontrou uma forma de lucrar com quem compra para vender mais caro.