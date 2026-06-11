explicador Renascença
Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026 • Sérgio Costa , Inês Braga Sampaio , Diogo Camilo
Para este Mundial, a FIFA decidiu introduzir o seu próprio mercado secundário de bilhetes, onde é possível a troca de bilhetes adquiridos e a revenda desses mesmos bilhetes. Em troca, a FIFA recebe 15% do valor de cada compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor nessa plataforma.
O preço dos ingressos está a atingir valores que podem chegar aos milhares de euros. Como assim?
É o caso dos bilhetes para assistir aos jogos de Portugal - a única seleção com os três jogos da fase de grupos esgotados - em que a alternativa é a plataforma oficial de revenda da FIFA.
Por exemplo, o bilhete de revenda mais barato para o jogo de estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, frente à República Democrática do Congo, está a mais de 500 euros. E para ir o último jogo, com a Colômbia, um adepto teria de pagar quase dois mil euros.
Mas como é que os preços desses bilhetes em segunda mão estão tão altos?
Acontece, desde logo, porque a FIFA não impôs limites máximos. Nem terá muito interesse em fazer isso, já que recebe 15% do custo de cada bilhete revendido e outros 15% do valor que o vendedor receberia.
A prioridade da FIFA acaba por ser maximizar o retorno económico em vez de apostar no acesso do maior número de adeptos ao evento desportivo. No fundo, encontrou uma forma de lucrar com quem compra para vender mais caro.
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E pode fazer isso?
Na realidade, a FIFA tem a “faca e o queijo” na mão. Porque não só é a única entidade reguladora como é o principal operador económico dos mercados. Portanto, pode.
E como se pode colocar travão a este esquema?
A única forma será mesmo a intervenção das autoridades publicas a imporem limites à atuação da FIFA. Aqui falamos, por exemplo, da União europeia.
E há mesmo alguns grupos de adeptos que já apresentaram queixa do que dizem ser “um abuso do monopólio do mercado” por parte da FIFA.
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Da perspetiva dos adeptos portugueses, quão caro fica, então, ir ver Portugal ao Mundial?
A Renascença fez esse exercício e concluiu que entre bilhetes, viagens e alojamento, seguir a seleção do primeiro jogo até à final custaria à volta de 20 mil euros - mais de 15 mil seria em bilhetes.
E atenção, que já se viu bilhetes a quase cinco milhões de euros para o Portugal-Colômbia. Pelo menos é o que avançava a analise
Claro que estes valores tão altos também podem levar à perda de interesse de potenciais compradores.
Segundo o Financial Times, na terça-feira ainda apareciam 180 mil bilhetes por vender no portal de revenda da FIFA. Alguns dos jogos menos procurados tinham bancadas inteiras vazias.
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