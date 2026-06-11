Watch Party
Imigrantes explorados em herdades e outros incêndios que ignoramos em "18 Buracos Para o Paraíso"
11 jun, 2026 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
O novo filme "18 Buracos Para o Paraíso" retrata um Portugal que ignora os seus problemas até que as chamas cheguem demasiado perto. O Watch Party recebeu o realizador João Nuno Pinto para falar desta narrativa sobre três mulheres presas na indecisão do futuro de uma herdade no Alentejo, enquanto um incêndio consome o território à sua volta. Esta semana de algumas de outras grandes estreias no cinema e no streaming.
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