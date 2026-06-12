Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou 0,25% as taxas de juro.

O Explicador Renascença esclarece o que isto quer dizer.

Quanto é que vai subir a prestação da casa?

A prestação da casa vai subir entre 15 e 70 euros mensais para a maioria das famílias com crédito à habitação de taxa variável.

O BCE aumentou as taxas de juro de referência em 25 pontos base, com a taxa principal a fixar-se nos 2,25%.

Esta decisão tem impacto nas taxas Euribor, logo influencia o valor a pagar pelos créditos.

Já é possível fazer simulações?

Assumindo um crédito à habitação com prazo de 30 anos e um spread de 1%, sabemos que para um empréstimo de 100 mil euros a prestação média passará de 465 euros para 480 euros.

Para um empréstimo de 150 mil, o aumento será de 22 euros. Num empréstimo de 200 mil, haverá um aumento de 29 euros.

A subida será de 43 euros se o empréstimo for de 300 mil.

Em que situações o aumento pode ser mais significativo?

Mas situações em que o contrato foi revisto recentemente e acumulou as subidas rápidas da Euribor registadas entre maio e junho.

Nesses casos, o aumento total da prestação da casa face ao ano passado pode chegar aos 70 euros.

Quando é que a subida da taxa vai começar a ter impacto?

Não é imediato para todos, depende do tipo de contrato.

Se for um contrato indexado á Euribor a seis meses e o contrato tiver sido revisto no mês passado, só daqui a meio ano é que vai sentir a subida.

Por que razão o BCE decidiu subir a taxa de juro?

Para travar uma nova subida da inflação na Zona Euro. O conflito no Médio Oriente provocou sérias perturbações no transporte de petróleo, o que fez aumentar os preços da energia, logo faz aumentar os preços de uma forma generalizada.

A inflação homóloga na Zona Euro acelerou para os 3,2% em maio. Perante o receio de uma subida expressiva da inflação, o BCE decidiu aumentar a taxa para travar o consumo.

Não é uma decisão consensual. O ministro das Finanças discorda da decisão, alegando que a atual crise é diferente da de 2022.