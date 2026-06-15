Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Os exames finais nacionais do Ensino Secundário arrancam esta terça-feira, 16 de junho, com as provas de Português (12.º), Português Língua Segunda (12.º) e Português Lingua Não Materna(12.º), Economia A (11.º).

No Explicador Renascença desta segunda-feira vamos saber mais sobre toda a logística envolvida na preparação e realização dos exames nacionais.

Nesta altura, onde estão os exames?

Os enunciados dos exames já saíram do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI). Segundo fonte da PSP, contactada pela Renascença, foram transportados, entre os dias 9 e 12 para os agrupamentos de exames. A identificação destes agrupamentos é da competência do Júri Nacional de Exames (JNE).

Quando é que os exames chegam às escolas?

Normalmente é no dia do exame. Os sacos selados com as provas são transportados pelas forças de segurança, PSP ou GNR. Estes sacos são recebidos pelos professores credenciados para esse efeito, no horário combinado.

É neste momento que deve ser conferido o número de sacos que a escola recebe. Se por qualquer eventualidade os exames chegam antes da data da sua realização, são guardados num cofre.

Quais os procedimentos na sala de aula?

Trinta minutos antes da hora do exame, os professores que fazem parte do secretariado de exames de cada escola entregam os sacos selados nas salas de aula. São recebidos pelos professores vigilantes, que abrem os sacos, com uma tesoura, que já deve estar na sala.

Estes professores começam por distribuir os cadernos com folhas para os alunos resolverem os exames, logo depois entregam os enunciados.

O que são os cadernos de respostas?

Essa é uma das novidades desta época de exames. Cada caderno tem uma identificação: um QRCode e um número correspondente para identificar o aluno informaticamente e assim garantir o anonimato.

Os alunos têm de responder a cada item no local assinalado.

Depois de terminado o tempo para resolução do exame, os cadernos de respostas e as folhas de continuação são recolhidos pelos professores vigilantes, que têm de registar o número total de folhas utilizadas por cada aluno.

De acordo com a atualização da norma enviada no dia 12 de junho, os exames seguem diretamente das escolas para um centro de digitalização. O transporte volta a ser feito pelas forças de segurança.

Como vai processar-se a digitalização das provas?

Depois de realizados, os exames seguem para o centro de digitalização da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), em Mem Martins, no concelho de Sintra.

A partir daqui os professores classificadores vão aceder às respostas através de uma plataforma informática.

De forma inédita, cada professor não vai corrigir um exame completo, só vai corrigir uma parte específica de vários exames.

Quando é que os exames começam a ser distribuídos para correção?

Nos anos anteriores, os exames eram distribuídos pelos professores classificadores nas 48 horas seguintes. Tendo em conta a logística deste ano, o prazo vai ser alargado. Por exemplo, os exames que se realizam no dia 16 junho, só vão ser enviados para classificação no dia 23 de junho.

Todas as provas do Ensino Secundário vão ser digitalizadas?

Não. Os exames de Desenho A e de Geometria Descritiva não são digitalizados. Vão ser corrigidos em papel e, por isso, fazem um percurso diferente. Saem das escolas diretamente para os agrupamentos de exames

Que meios estão envolvidos na operação deste ano?

Em resposta à Renascença, a PSP disse que até ao momento estão credenciados para esta operação 1.172 polícias a nível nacional e “estima-se que a PSP percorra milhares de quilómetros no âmbito desta operação, correspondentes a 15 deslocações de ida e volta às instalações da INCM”. Estes agentes “serão empenhados em cerca de 35 dias de atividade operacional”.

A PSP admitiu ainda à Renascença que o processo deste ano apresenta um “grau acrescido de complexidade, em resultado das alterações introduzidas no processo, nomeadamente a centralização, em Lisboa, da digitalização” das provas realizadas.

Quanto à GNR, admite que “se prevê um aumento do efetivo empenhado e um reforço do número de viaturas, em virtude das múltiplas deslocações necessárias da INCM”. Na resposta enviada à Renascença, a GNR recorda que no ano passado, “estiveram empenhados neste serviço 3. 863 militares da GNR e 2 034 viaturas e a operação decorre entre os dias 1 de junho e 4 de agosto de 2026”.

Qual o processo depois de corrigidos os exames?

Depois dos exames corrigidos e classificados, as escolas recebem os resultados a 10 de julho.

No dia 13 julho, os cadernos de respostas (em papel), regressam às escolas com o apoio da GNR e da PSP e as pautas são afixadas no dia seguinte, a 14 de julho.

Para esta primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário, estão inscritos 166.339 alunos, que vão fazer 340.382 provas, a 25 disciplinas.