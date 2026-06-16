Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

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Após 13 anos de negociações, os direitos dos passageiros aéreos vão mudar 20 anos depois de terem sido criados. Os eurodeputados fecharam um acordo com o Conselho da União Europeia que visa proteger os passageiros contra perturbações nas viagens, como a recusa de embarque e voos atrasados ou cancelados. O que pode vai mudar, em particular?

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O que destaca das novas regras? Destaca-se, desde logo, o fim das surpresas de última hora por causa das malas de cabina. As transportadoras até podem oferecer bilhetes mais baratos a quem viaja sem bagagem de mão, mas nos portais de pesquisa têm de publicar sempre a tarifa aérea, incluindo a bagagem de mão, no início do processo de reserva. E o preço que aparece na pesquisa tem de incluir por defeito a dita bagagem.

E muda alguma coisa em relação às viagens de família? As famílias com filhos menores, até aos 14 anos, não pagam mais para irem juntas. O acordo garante o direito a lugares contíguos gratuitos também para acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida, a mulheres grávidas e aos passageiros com deficiência. As regras para voos de ida e volta também mudam? Até agora quem perdia o voo de ida via automaticamente o voo de regresso cancelado. Com as novas regras, mesmo que vás num outro voo o regresso, que já estava pago, continua marcado. Também vai deixar de haver taxas adicionais para corrigir erros ortográficos no nome quando se faz o check-in antecipado ou para obter uma versão impressa do cartão de embarque.

E os atrasos dos voo continuam a ser penalizados? Os passageiros vão ser reembolsados ou reencaminhados e podem reclamar indemnização se o atraso passar as três horas, se for cancelado menos de 14 dias antes do voo ou se lhes for recusado o embarque. A cada duas horas de espera, há direito a uma bebida. Depois de três horas de atraso, têm uma refeição. Se o atraso for mesmo muito longo, têm direito a dormida até, um máximo, de três noites. Qual é o valor das indemnizações? A indemnização por atrasos e cancelamentos vai depender da distância do voo: 250 euros para viagens até 1 500 quilómetros, 400 para viagens entre 1 500 e 3 500 quilómetros e 600 euros para viagens mais longas. Porém, as companhias aéreas podem reduzir a indemnização para metade, se oferecem um reencaminhamento para o destino final, ou se o atraso à chegada for inferior a quatro horas. Tal como acontece agora, não há compensação se o atraso ou o cancelamento se deverem a acontecimentos fora do seu controlo, como é o caso das condições meteorológicas, passageiros indisciplinados ou greves de prestadores de serviços.