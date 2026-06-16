Explicador Renascença
Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026 • Anabela Góis
No Explicador Renascença, esclarecemos as possíveis novas regras sobre as malas de cabina, as viagens de família, os pacotes de ida e volta, as indemnizações e quando é que este regulamento pode entrar em vigor.
Após 13 anos de negociações, os direitos dos passageiros aéreos vão mudar 20 anos depois de terem sido criados.
Os eurodeputados fecharam um acordo com o Conselho da União Europeia que visa proteger os passageiros contra perturbações nas viagens, como a recusa de embarque e voos atrasados ou cancelados.
O que pode vai mudar, em particular?
O Explicador Renascença esclarece.
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O que destaca das novas regras?
Destaca-se, desde logo, o fim das surpresas de última hora por causa das malas de cabina.
As transportadoras até podem oferecer bilhetes mais baratos a quem viaja sem bagagem de mão, mas nos portais de pesquisa têm de publicar sempre a tarifa aérea, incluindo a bagagem de mão, no início do processo de reserva.
E o preço que aparece na pesquisa tem de incluir por defeito a dita bagagem.
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E muda alguma coisa em relação às viagens de família?
As famílias com filhos menores, até aos 14 anos, não pagam mais para irem juntas.
O acordo garante o direito a lugares contíguos gratuitos também para acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida, a mulheres grávidas e aos passageiros com deficiência.
As regras para voos de ida e volta também mudam?
Até agora quem perdia o voo de ida via automaticamente o voo de regresso cancelado.
Com as novas regras, mesmo que vás num outro voo o regresso, que já estava pago, continua marcado.
Também vai deixar de haver taxas adicionais para corrigir erros ortográficos no nome quando se faz o check-in antecipado ou para obter uma versão impressa do cartão de embarque.
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E os atrasos dos voo continuam a ser penalizados?
Os passageiros vão ser reembolsados ou reencaminhados e podem reclamar indemnização se o atraso passar as três horas, se for cancelado menos de 14 dias antes do voo ou se lhes for recusado o embarque.
A cada duas horas de espera, há direito a uma bebida. Depois de três horas de atraso, têm uma refeição. Se o atraso for mesmo muito longo, têm direito a dormida até, um máximo, de três noites.
Qual é o valor das indemnizações?
A indemnização por atrasos e cancelamentos vai depender da distância do voo: 250 euros para viagens até 1 500 quilómetros, 400 para viagens entre 1 500 e 3 500 quilómetros e 600 euros para viagens mais longas.
Porém, as companhias aéreas podem reduzir a indemnização para metade, se oferecem um reencaminhamento para o destino final, ou se o atraso à chegada for inferior a quatro horas.
Tal como acontece agora, não há compensação se o atraso ou o cancelamento se deverem a acontecimentos fora do seu controlo, como é o caso das condições meteorológicas, passageiros indisciplinados ou greves de prestadores de serviços.
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Há prazos para o pagamento das indemnizações?
Os passageiros aéreos terão nove meses para apresentar o pedido de compensação e as companhias aéreas têm 30 dias para pagar ou invocar circunstâncias extraordinárias.
E quando é que este regulamento entra em vigor?
Ainda não há data, mas espera-se que seja até ao final do ano.
Antes vai ter de ser aprovado em sessão plenária do Parlamento Europeu, o que deve acontecer em julho e depois passará pelo Conselho da União Europeia.
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