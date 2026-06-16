Por que é que os jovens evitam notícias?

Os portugueses estão a afastar-se do consumo de notícias. Sobretudo os mais novos.

É o que revela um estudo internacional feito pela agência Reuters.

O Explicador Renascença esclarece.

Os portugueses confiam ou não nas notícias?

Sim, continuam a confiar nas notícias, mais do que a média global, mas essa confiança está a cair.

Em Portugal, 51% das pessoas dizem confiar nas notícias em geral. A média global é de 37% - portanto, um valor muito acima.

Ainda assim, há uma tendência de declínio: há 10 anos, o nível de confiança nas notícias em Portugal era de 66%, o que significa uma descida de 15 pontos percentuais numa década.

Ou seja, Portugal mantém uma posição relativamente forte no contexto internacional, mas já não está imune ao desgaste que atinge o jornalismo em muitos países.

O estudo do Reuters Institute mostra que os públicos mais velhos, mais escolarizados e com rendimentos mais elevados continuam a confiar mais no jornalismo, enquanto os mais jovens revelam níveis de confiança substancialmente mais baixos.

Qual é o principal problema?

O maior sinal de alerta é o evitar notícias. Um em cada três portugueses dizem que evitam notícias algumas vezes ou frequentemente; em 2017 era um em cinco.

Portanto, em menos de dez anos, o afastamento em relação à atualidade tornou-se muito mais visível. Sobretudo entre os jovens e no público feminino.

Porquê?

Não é necessariamente uma questão de desinteresse pelo que se passa no mundo.

Os investigadores apontam outras causas: fadiga informativa, saturação e desgaste perante o fluxo contínuo de notícias, alertas, vídeos, comentários e polémicas que chegam todos os dias através de múltiplas plataformas.

Portanto, as pessoas até podem valorizar o papel do jornalismo, mas sentem necessidade de se proteger da avalanche de informação.

E quanto à desinformação?

Há uma preocupação com o que é verdadeiro e falso na Internet. Essa preocupação está muito presente.

Em Portugal, 76% dos inquiridos dizem estar preocupados precisamente com isso. A média global é de 62%.

Esta preocupação não é necessariamente um sinal negativo: o facto de os portugueses mostrarem tanta atenção ao problema pode indicar maior sentido crítico e uma distinção mais consciente entre jornalismo credível e conteúdos enganosos que circulam nas plataformas digitais.

A confirmar esse dado: entre os que mais confiam nas notícias, a preocupação com a desinformação sobe para 85%.