Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?

A época dos festivais de verão começou no início do mês e o Rock in Rio Lisboa começa este fim de semana, o que é uma excelente altura para falar dos seus direitos e do que pode fazer se, por qualquer motivo, o espetáculo que aguardava com tanta expectativa for alterado.

Há situações de devolução do dinheiro do bilhete?

Sim. Há situações em que o promotor do espetáculo é obrigado a restituir o valor do bilhete.

É o caso, por exemplo, quando o programa é alterado, nomeadamente quando os artistas principais, os cabeças de cartaz, são substituídos.

O consumidor também tem direito ao reembolso se o espetáculo não se realizar no local, na hora e no dia que tinham sido inicialmente anunciados.

E no caso de um espetáculo ser interrompido?

A lei também prevê o reembolso do valor do ingresso, a não ser que a interrupção ocorra por motivo de força maior.

Isto é, se esse motivo ocorrer após o início do espetáculo, já não há direito à devolução do dinheiro.

E o que pode ser considerado “motivo de força maior”?

São situações imprevisíveis, como incêndios, inundações, ciclones, tremores de terra e outras causas naturais que impeçam a conclusão do espetáculo.

São situações que têm consequências, independentemente da vontade do promotor. Nestes casos não há direito ao reembolso.

Que entidade pode verificar se o consumidor tem ou não direito ao reembolso?

Esse trabalho cabe à Inspeção-Geral das Atividades Culturais.

A IGAC deve verificar quais os pressupostos que levaram o promotor a não restituir o dinheiro, mas isso só acontece se o consumidor apresentar uma reclamação.

Caso haja lugar ao reembolso, qual o prazo em que deve ser feito?

De acordo com a lei, a restituição do valor correspondente ao preço do bilhete deve ser feita no prazo de 30 dias, a partir do momento é que o promotor é notificado da decisão da Inspeção-Geral das Atividades Culturais.

E quando é proposto um vale em vez do dinheiro, o consumidor é obrigado a aceitar?

Não, não é. O consumidor só deve aceitar o vale se estiver de acordo. Caso contrário, pode exigir o reembolso do preço do bilhete em dinheiro.

E no caso da pessoa ter comprado bilhete, mas não conseguir ir?

Antes de comprar o bilhete, o consumidor deve ver se estão previstas condições de cancelamento. Em caso afirmativo, deve guardar uma cópia das condições.

Se não for o caso, e se se tratar de um imprevisto pessoal do espectador , um imprevisto de saúde, ou outro, nesse caso a entidade promotora não é obrigada a reembolsar o valor do ingresso… mas para prevenir imprevistos, há vendedores que propõem um seguro, mediante pagamento, que aí sim pode ser acionado para reaver o custo do bilhete, se houver um imprevisto.

Se houver cancelamento do espetáculo, também há direito à devolução das comissões?

A lei é omissa quanto a isso. Não tem nada, nem sobre comissões, taxas de serviço ou custos de operação. E às vezes são valores bastante elevados.

É uma situação que já levou a DECO, há algum tempo, a pedir a intervenção do Ministério Público para que sejam proibidas as condições contratuais que permitem a retenção de milhares de euros relativos aos custos que estão associados à compra de um bilhete. O certo é que já passaram três meses e o Ministério Público ainda não respondeu àquela associação de defesa do consumidor.