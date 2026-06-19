Explicador Renascença
Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?
19 jun, 2026 • Fátima Casanova
Com o início da época dos festivais, surgem também as perguntas sobre o que fazer se houver alterações ou imprevistos em relação ao espetáculo para o qual se comprou bilhete.
A época dos festivais de verão começou no início do mês e o Rock in Rio Lisboa começa este fim de semana, o que é uma excelente altura para falar dos seus direitos e do que pode fazer se, por qualquer motivo, o espetáculo que aguardava com tanta expectativa for alterado.
Há situações de devolução do dinheiro do bilhete?
Sim. Há situações em que o promotor do espetáculo é obrigado a restituir o valor do bilhete.
É o caso, por exemplo, quando o programa é alterado, nomeadamente quando os artistas principais, os cabeças de cartaz, são substituídos.
O consumidor também tem direito ao reembolso se o espetáculo não se realizar no local, na hora e no dia que tinham sido inicialmente anunciados.
E no caso de um espetáculo ser interrompido?
A lei também prevê o reembolso do valor do ingresso, a não ser que a interrupção ocorra por motivo de força maior.
Isto é, se esse motivo ocorrer após o início do espetáculo, já não há direito à devolução do dinheiro.
E o que pode ser considerado “motivo de força maior”?
São situações imprevisíveis, como incêndios, inundações, ciclones, tremores de terra e outras causas naturais que impeçam a conclusão do espetáculo.
São situações que têm consequências, independentemente da vontade do promotor. Nestes casos não há direito ao reembolso.
Que entidade pode verificar se o consumidor tem ou não direito ao reembolso?
Esse trabalho cabe à Inspeção-Geral das Atividades Culturais.
A IGAC deve verificar quais os pressupostos que levaram o promotor a não restituir o dinheiro, mas isso só acontece se o consumidor apresentar uma reclamação.
Caso haja lugar ao reembolso, qual o prazo em que deve ser feito?
De acordo com a lei, a restituição do valor correspondente ao preço do bilhete deve ser feita no prazo de 30 dias, a partir do momento é que o promotor é notificado da decisão da Inspeção-Geral das Atividades Culturais.
E quando é proposto um vale em vez do dinheiro, o consumidor é obrigado a aceitar?
Não, não é. O consumidor só deve aceitar o vale se estiver de acordo. Caso contrário, pode exigir o reembolso do preço do bilhete em dinheiro.
E no caso da pessoa ter comprado bilhete, mas não conseguir ir?
Antes de comprar o bilhete, o consumidor deve ver se estão previstas condições de cancelamento. Em caso afirmativo, deve guardar uma cópia das condições.
Se não for o caso, e se se tratar de um imprevisto pessoal do espectador , um imprevisto de saúde, ou outro, nesse caso a entidade promotora não é obrigada a reembolsar o valor do ingresso… mas para prevenir imprevistos, há vendedores que propõem um seguro, mediante pagamento, que aí sim pode ser acionado para reaver o custo do bilhete, se houver um imprevisto.
Se houver cancelamento do espetáculo, também há direito à devolução das comissões?
A lei é omissa quanto a isso. Não tem nada, nem sobre comissões, taxas de serviço ou custos de operação. E às vezes são valores bastante elevados.
É uma situação que já levou a DECO, há algum tempo, a pedir a intervenção do Ministério Público para que sejam proibidas as condições contratuais que permitem a retenção de milhares de euros relativos aos custos que estão associados à compra de um bilhete. O certo é que já passaram três meses e o Ministério Público ainda não respondeu àquela associação de defesa do consumidor.