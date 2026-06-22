Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?

22 jun, 2026 • Sérgio Costa


O Governo assegura que o modelo de passes metropolitanos integrados vai manter-se, tal como já acontece noutra linha privada da Grande Lisboa e que tem operação da a Fertagus.

Este fim de semana, o primeiro-ministro anunciou que a linha ferroviária de Cascais vai ser a primeira a ser concessionada.

O Explicador Renascença esclarece o que está em causa.

Quais são os planos do Governo?

A ideia é garantir a subconcessão da operação de linhas urbanas a operadores privados, como é o caso da Linha de Cascais, mas essa é uma possibilidade também para outras linhas como Sintra/Azambuja, Sado e Porto.

Ou seja, o serviço passará a ser assegurado por operadores privados e não em exclusivo pela CP.

Por que razão a linha de Cascais foi a escolhida?

Não houve uma explicação clara para a escolha, no entanto o município de Cascais, por exemplo, há muito que defendia a transferência da gestão da linha para os municípios.

Outra explicação passa pelo facto de se tratar de uma linha que pelo seu isolamento pode servir para testar entrada de privados, sem afetar o resto da rede nacional.

Será o operador privado a gerir toda a linha?

Não. O operador terá a responsabilidade de colocar as composições a e de gerir as bilheteiras.

Para isso, pagará uma taxa de uso de infraestrutura à Infraestruturas de Portugal que continuará a mandar nas linhas e nas estações gerindo a sinalização e a segurança da via.

Quais as vantagens de abrir a gestão das linhas aos privados?

Há vários benefícios apontados: mais comboios a circular, melhor ligação horária e de bilhética entre os comboios e as redes de autocarros locais.

E quanto às tarifas e Passes Sociais?

O Governo assegura que o modelo de passes metropolitanos integrados vai manter-se, tal como já acontece noutra linha privada da Grande Lisboa e que tem operação da a Fertagus.

Ainda assim, alguns movimentos de utentes alertam para a possibilidade aumento de preços, uma vez que o lucro deixa de reverter para o sistema público.

Que consequências terá para a CP?

A CP pode perder o lucro daquela que é uma linha lucrativa.

De acordo com algumas análises, sobretudo as mais críticas e, desde logo do PCP, a CP pode perder capacidade financeira para manter comboios nas linhas do resto do país que dão prejuízo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?
19 jun, 2026

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?

Quem estava na lista dos neonazis?
19 jun, 2026

Quem estava na lista dos neonazis?

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?
18 jun, 2026

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?
18 jun, 2026

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

Por que é que os jovens evitam notícias?
16 jun, 2026

Por que é que os jovens evitam notícias?

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?
15 jun, 2026

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?
15 jun, 2026

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?
12 jun, 2026

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?
12 jun, 2026

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?
11 jun, 2026

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?
09 jun, 2026

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
09 jun, 2026

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?
08 jun, 2026

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?
08 jun, 2026

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?
05 jun, 2026

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?
03 jun, 2026

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?
03 jun, 2026

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?
02 jun, 2026

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?
02 jun, 2026

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?
01 jun, 2026

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?
01 jun, 2026

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.