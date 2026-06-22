Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?

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Quantos somos em Portugal? Quais as idades? Onde habitam as pessoas mais jovens? E os idosos? O Instituto Nacional da Estatística publicou esta segunda-feira novas estimativas sobre a demografia portuguesa, atualizando o número de residentes no país. Até que ponto os números mudaram desde 2025? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que dizem os números do INE? A população residente no nosso país atingiu um número recorde: no final do ano passado éramos 11.424.031 pessoas pessoas – o maior número de que há registo – e que representa um ligeiro aumento face ao ano anterior (mais 36 mil e oitocentas pessoas). Este aumento do número de residentes tem sido uma constante ao longo desta década. Nos últimos cinco anos, a população aumentou quase um milhão.

Isto explica-se com a entrada de imigrantes? A população estrangeira teve um peso grande. Nesta década entraram no nosso país quase 850 mil imigrantes. Ou seja, apenas um quinto do aumento populacional registado diz respeito a portugueses. Os fluxos migratórios foram excecionalmente elevados em 2022, 2023 e 2024, sendo cada vez mais marcado pela entrada de homens do que mulheres. Quantos imigrantes residem no país? Segundo o INE, em cinco anos mais do que duplicou o número de imigrantes, quase um milhão e seiscentos mil. Isto corresponde a um valor recorde que representa 14% do total da população em Portugal.

A entrada de imigrantes está a conseguir compensar o saldo natural negativo? No ano passado, o nosso país teve um saldo negativo de 34 mil pessoas, ou seja, houve mais óbitos do que nascimentos. Já o saldo migratório é positivo, sendo superior a 70 mil, o que significa que estão a entrar mais estrangeiros do que a sair. Por isso, os imigrantes estão a assegurar a reposição da população e, se olharmos só para a população em idade ativa, são quase um quinto da população. Qual é a nacionalidade que tem maior peso em Portugal? A nacionalidade mais popular é a brasileira, correspondendo a mais de um terço dos estrangeiros que estão a residir em Portugal. Vivem em Portugal mais de 570 mil brasileiros. Seguem-se depois os angolanos (mais de 103 mil) e os indianos (cerca de 93 mil). Segundo o INE, os fluxos migratórios estão a contribuir para aumentar a percentagem de pessoas em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos. Quanto às regiões do país que escolhem para morar, mais de metade estavam na Grande Lisboa e na região Norte.