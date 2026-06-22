Explicador Renascença
Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?
22 jun, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos o que dizem os números sobre a população residente em Portugal, quantos imigrantes residem no país, qual é a nacionalidade com maior peso e em ponto está o envelhecimento demográfico segundo os novos dados do INE.
Quantos somos em Portugal? Quais as idades? Onde habitam as pessoas mais jovens? E os idosos? O Instituto Nacional da Estatística publicou esta segunda-feira novas estimativas sobre a demografia portuguesa, atualizando o número de residentes no país.
Até que ponto os números mudaram desde 2025?
O Explicador Renascença esclarece.
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O que dizem os números do INE?
A população residente no nosso país atingiu um número recorde: no final do ano passado éramos 11.424.031 pessoas pessoas – o maior número de que há registo – e que representa um ligeiro aumento face ao ano anterior (mais 36 mil e oitocentas pessoas).
Este aumento do número de residentes tem sido uma constante ao longo desta década.
Nos últimos cinco anos, a população aumentou quase um milhão.
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Isto explica-se com a entrada de imigrantes?
A população estrangeira teve um peso grande. Nesta década entraram no nosso país quase 850 mil imigrantes.
Ou seja, apenas um quinto do aumento populacional registado diz respeito a portugueses.
Quantos imigrantes residem no país?
Segundo o INE, em cinco anos mais do que duplicou o número de imigrantes, quase um milhão e seiscentos mil.
Isto corresponde a um valor recorde que representa 14% do total da população em Portugal.
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A entrada de imigrantes está a conseguir compensar o saldo natural negativo?
No ano passado, o nosso país teve um saldo negativo de 34 mil pessoas, ou seja, houve mais óbitos do que nascimentos.
Já o saldo migratório é positivo, sendo superior a 70 mil, o que significa que estão a entrar mais estrangeiros do que a sair.
Por isso, os imigrantes estão a assegurar a reposição da população e, se olharmos só para a população em idade ativa, são quase um quinto da população.
Qual é a nacionalidade que tem maior peso em Portugal?
A nacionalidade mais popular é a brasileira, correspondendo a mais de um terço dos estrangeiros que estão a residir em Portugal. Vivem em Portugal mais de 570 mil brasileiros.
Seguem-se depois os angolanos (mais de 103 mil) e os indianos (cerca de 93 mil).
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E em que ponto está o envelhecimento demográfico em Portugal?
O envelhecimento demográfico está a acentuar-se. De acordo com o INE, em 2021 por cada 100 jovens residiam em Portugal 178 idosos – um número que aumentou para quase 189, no ano passado.