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Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?

23 jun, 2026


Ao marcar dois golos à Áustria, Lionel Messi tornou-se o melhor marcador de sempre em mundiais de futebol.

Ao marcar dois golos à Áustria, Lionel Messi tornou-se o melhor marcador de sempre em mundiais de futebol. Vamos começar por clarificar esses números.

Quantos golos tem Messi e quem se segue como melhor marcador?

Messi tem 18 golos, ultrapassando o alemão Miroslav Klose, que somou 16 golos. A mesma marca alcançou neste mundial o francês MBappé. Segue-se o brasileiro Ronaldo, com 15 golos. Em quarto lugar está o alemão Gerd Muller com 14 finalizações bem-sucedidas.

Nesse domínio, como está a contabilidade de Cristiano Ronaldo?

Cristiano tem, até ao momento, oito golos. Está muito distante do pódio dos melhores marcadores da história dos mundiais de futebol, apesar de estar no seu sexto mundial. Na verdade, em mundiais, o craque português está muito longe da eficácia que demonstra sobretudo nas competições de clubes ou noutras competições de seleções.

Por falar em eficácia, Messi, apesar de ser o melhor marcador, será também o mais eficaz na hora de rematar à baliza?

Não, Messi não é o mais eficaz. O astro argentino tem 18 golos em seis edições de mundiais. A eficácia mede-se, geralmente, pela média de golos por jogo. Messi jogou 28 partidas para alcançar os seus 18 golos, o que resulta numa média de aproximadamente 0,64 golos por jogo. Aliás, há mesmo um mundial em que o jogador argentino ficou em branco (África do Sul 2010) e dois em que apenas marcou apenas uma vez: Alemanha 2006 e Rússia 2018. No que diz respeito a golos no mundial, Messi melhorou nos mais recentes: 7 golos no Qatar e agora já leva 5 em apenas 2 jogos

Então, quais são os jogadores mais eficazes da história dos mundiais?

Temos de recuar mais de meio século e falar de Sándor Kocsis da Hungria. É o jogador com melhor média entre os grandes goleadores. Marcou 11 golos em apenas 5 jogos no Mundial de 1954, alcançando uma média impressionante de 2,2 golos por jogo.

Na segunda posição está o francês Just Fontaine que ainda detém o recorde absoluto de golos numa única edição (13 golos em 1958). Fez esses 13 golos em apenas 6 jogos, registando uma média de 2,17 golos por jogo.

No último lugar do pódio está o alemão Gerd Müller. Com 14 golos em 13 jogos (Mundiais de 1970 e 1974), fixando a sua média em 1,08 golos por partida.

Concluímos que no que diz respeito à eficácia, Cristiano Ronaldo está muito abaixo do que se poderia esperar nos mundiais de futebol.

O capitão da seleção portuguesa tem uma média de 0,35 golos por jogo na principal competição de seleções. Média obtida em 23 jogos, ainda muito distante da de Eusébio, que só esteve num mundial e apontou nove golos em seis partidas, garantindo, assim, uma média de 1,5 golos por jogo. Já Maradona tem uma média de 0,38 golos em quatro mundiais. Pelé não chega a 1 golo por jogo.

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