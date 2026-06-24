Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?

Explicador Renascença

Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?

24 jun, 2026 • Sérgio Costa


No Explicador Renascença, esclarecemos o que pedem os diretores de escolas públicas que querem todos os alunos a acabar o ano letivo a meio de junho.

Os diretores de escolas querem uma uniformização do calendário escolar. Se para alguns alunos o ano letivo já terminou, o mesmo não acontece para o 1º Ciclo e o pré-escolar. E a Associação Nacional de Diretores dos Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), liderada por Filinto Lima, defende que, com ou sem calor, o calendário deve ser revisto

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por que razão o ano termina mais tarde para os mais pequenos?

A justificação original passa por motivos de conciliação familiar. Como são estudantes com menos autonomia, mais dependentes dos pais, e a maioria dos encarregados de educação continua a trabalhar em junho, é entendido que o prolongamento do ano letivo facilita a harmonia familiar.

A ausência de exames também é outra das razões?

Sim. Os ciclos do ensino secundário e o 9.º ano terminam mais cedo devido à calendarização das provas e exames nacionais. O 1.º ciclo e o pré-escolar não têm esta necessidade, mas também há outra razão: a recuperação de aprendizagens. A extensão do calendário foi também reforçada após a pandemia para dar mais tempo de consolidação pedagógica aos alunos que iniciam a escolaridade.

Mas a verdade é que os diretores pedem agora calendários iguais. Porquê?

Os diretores dizem que facilita a gestão dos agrupamentos e que no mês de junho já pouco há a aprender pelos alunos, sendo difícil garantir concentração. Um dos argumentos é um quadro de cansaço dos alunos por causa de um ano letivo muito longo.

E há provas desse quadro de cansaço?

Temos de recorrer a dados estatísticos sobre a carga. Por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que as crianças portuguesas passam, em média, 38 horas por semana na escola. Se somarmos o tempo de ATL, muitas chegam a fazer jornadas diárias de 10 a 11 horas, uma carga superior à de um adulto trabalhador a tempo inteiro o que, dizem os especialistas, pode criar um quadro de mal-estar psicológico

Além desses dados, há estudos que comprovam esse quadro de mal-estar psicológico entre os alunos?

Um estudo realizado pelo ICAD com milhares de alunos em Portugal aponta para sinais preocupantes ao nível da saúde mental dos jovens. A maioria dos estudantes admite não dormir o suficiente e começar o dia já com sintomas de cansaço. Este foi um estudo que abordou sobretudo jovens em idade mais avançada, mas mostra que a carga horária escolar poderá ser bastante elevada em Portugal, o que começa logo nos primeiros níveis de ensino.

Mas encurtar o ano letivo não pode tornar mais difícil a vidas das famílias? Muitos pais podem não ter férias em Junho, nem em julho.

Esse é o debate que os diretores pretendem. Por exemplo, países como a Alemanha, França, Reino Unido e Países Baixos optam por encurtar o verão para dar descanso frequente às crianças. As férias de verão duram apenas 6 a 8 semanas, algo que a concretizar-se em Portugal obrigará a uma conciliação com as empresas para organizar as férias dos pais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?
23 jun, 2026

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?
22 jun, 2026

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?
22 jun, 2026

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?
19 jun, 2026

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?

Quem estava na lista dos neonazis?
19 jun, 2026

Quem estava na lista dos neonazis?

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?
18 jun, 2026

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?
18 jun, 2026

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

Por que é que os jovens evitam notícias?
16 jun, 2026

Por que é que os jovens evitam notícias?

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?
15 jun, 2026

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?
15 jun, 2026

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?
12 jun, 2026

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?
12 jun, 2026

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?
11 jun, 2026

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?
09 jun, 2026

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
09 jun, 2026

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?
08 jun, 2026

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?
08 jun, 2026

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?
05 jun, 2026

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?
03 jun, 2026

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?
03 jun, 2026

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?
02 jun, 2026

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?
02 jun, 2026

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?
01 jun, 2026

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?
01 jun, 2026

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.