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Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quarta-feira. Foto: Andy Rain/EPA

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Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?

24 jun, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos como são os nossos hábitos de saúde, a preocupação com a alimentação e exercício físico, as doenças crónicas mais reclamadas pelos portugueses e até que ponto temos cuidado com o álcool e o tabaco, por exemplo.

O Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgou esta quarta-feira novos dados que permitem entender o estado de saúde dos portugueses.

Como são os nossos hábitos? Somos preocupados com dietas ou temos adotado comportamentos mais arriscados?

O Explicador Renascença esclarece.

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Como são os nossos hábitos? Temos cuidado com o álcool e o tabaco, por exemplo?

Cerca de um milhão e meio de residentes em Portugal consumiram bebidas alcoólicas diariamente no ano passado. Quatro milhões de pessoas bebem álcool regularmente e 1,3 milhões apenas de forma ocasional.

Os maiores consumidores são os homens entre os 45 e os 54 anos. Já os valores mais baixos foram observados entre os jovens dos 15 aos 24 anos

Quanto ao tabaco, 1,4 milhões de pessoas com mais de 15 anos eram fumadoras e 1,3 milhões – a esmagadora maioria – faziam-no diariamente. Ainda assim, a maior parte da população não fuma e 6, 4 milhões de pessoas nunca o fizeram.

Quase 1,5 milhões bebem álcool e 1,3 milhões fumam diariamente em Portugal

INE

Quase 1,5 milhões bebem álcool e 1,3 milhões fumam diariamente em Portugal

O Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto N(...)

E os portugueses preocupam-se com a dieta alimentar e o exercício físico?

Quatro em cada 10 pessoas consomem diariamente legumes e saladas (excluindo sopas, batatas e sumos) e fazem-no uma ou mais vezes por dia.

E verifica-se um aumento gradual das proporções de consumidores diários de legumes e saladas com o avançar da idade.

Quanto ao exercício físico, a maioria da população maior de 15 anos não pratica regularmente qualquer atividade.

Só 5,4% da população o faz de forma diária e 7,9% fazem exercício em cinco a seis dias por semana.

Estes comportamentos refletem-se no excesso de peso?

Mais de metade da população adulta tem excesso de peso ou obesidade. São mais de 1,7 milhões, as pessoas que sofrem de obesidade e 3,8 milhões tem pré-obesidade.
A obesidade afeta, sobretudo, mulheres e pessoas entre os 45 e os 64 anos.
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Quanto a doenças crónicas, de que é que os portugueses se queixam?

Queixam-se, sobretudo, de dores lombares – um problema que afeta quase um terço da população. Mas também há muita gente com hipertensão arterial, colesterol elevado, dores cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço.

Habitualmente, as mulheres quem mais sofre com mais sobre com estas doenças.

Já quanto a idades, as dores lombares e as dores cervicais afetam cada vez mais jovens; já as artroses, a hipertensão e o colesterol elevado impactam sobretudo pessoas mais velhas.

E de saúde oral e alergias?

Os dados mostram que a maior parte dos portugueses está contente com a sua saúde oral, no entanto, 1,2 milhões de residentes descreveram a sua saúde oral como “má ou muito má”.

Neste parâmetro, os homens fazem uma avaliação mais positiva do que as mulheres e as avaliações negativas vão aumentando com a idade.

Já as alergias, podemos dizer que são mais democráticas, porque a proporção de pessoas afetadas é relativamente estável ao longo dos vários grupos etários.

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