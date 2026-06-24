Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?

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O Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgou esta quarta-feira novos dados que permitem entender o estado de saúde dos portugueses. Como são os nossos hábitos? Somos preocupados com dietas ou temos adotado comportamentos mais arriscados? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Como são os nossos hábitos? Temos cuidado com o álcool e o tabaco, por exemplo? Cerca de um milhão e meio de residentes em Portugal consumiram bebidas alcoólicas diariamente no ano passado. Quatro milhões de pessoas bebem álcool regularmente e 1,3 milhões apenas de forma ocasional. Os maiores consumidores são os homens entre os 45 e os 54 anos. Já os valores mais baixos foram observados entre os jovens dos 15 aos 24 anos Quanto ao tabaco, 1,4 milhões de pessoas com mais de 15 anos eram fumadoras e 1,3 milhões – a esmagadora maioria – faziam-no diariamente. Ainda assim, a maior parte da população não fuma e 6, 4 milhões de pessoas nunca o fizeram.

E os portugueses preocupam-se com a dieta alimentar e o exercício físico? Quatro em cada 10 pessoas consomem diariamente legumes e saladas (excluindo sopas, batatas e sumos) e fazem-no uma ou mais vezes por dia. E verifica-se um aumento gradual das proporções de consumidores diários de legumes e saladas com o avançar da idade. Quanto ao exercício físico, a maioria da população maior de 15 anos não pratica regularmente qualquer atividade. Só 5,4% da população o faz de forma diária e 7,9% fazem exercício em cinco a seis dias por semana. Estes comportamentos refletem-se no excesso de peso? Mais de metade da população adulta tem excesso de peso ou obesidade. São mais de 1,7 milhões, as pessoas que sofrem de obesidade e 3,8 milhões tem pré-obesidade. A obesidade afeta, sobretudo, mulheres e pessoas entre os 45 e os 64 anos.