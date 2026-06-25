Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Exames nacionais corrigidos online e sorteios entre professores vão atrasar resultados?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: Zsolt Czegledi/EPA

Explicador Renascença

Exames nacionais corrigidos online e sorteios entre professores vão atrasar resultados?

25 jun, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença desta quinta-feira, esclarecemos o parecer do Ministério da Educação sobre os resultados das provas nacionais, se os professores vão ter menos tempo para corrigir os exames e o que mudou para acontecerem estes atrasos denunciados até pelos alunos.

Os exames nacionais do 9.º e do 12.º ano têm sido tema de conversa. As provas foram feitas e corrigidas em formato digital, o que levantou, logo à partida, preocupações junto dos professores.

Já os alunos queixam-se dos atrasos na correção, porque os professores classificadores já deviam estar a receber os testes de português mas, até agora, nada.

Há algum plano para resolver esta situação?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os resultados vão sair mais tarde?

O gabinete do Ministério da Educação responsável pelas avaliações externas das aprendizagens (EduQA) garante que as avaliações não vão sair mais tarde.

Segundo o gabinete, as notas serão enviadas para cada agrupamento no dia 10 de julho, tal como previsto, para que as pautas sejam afixadas a 14 de julho.

Esta quinta-feira foi enviada uma mensagem aos professores a lembrar que – já a antever imprevistos – foi logo definido um calendário de classificação suficientemente flexível, que nunca afetasse os prazos definidos para a publicação das notas.

Face às dificuldades técnicas, o que o júri nacional de exames fez foi alterar o planeamento do processo de classificação, mantendo as datas de divulgação das classificações

Exame de Português ainda não chegou aos corretores. Professores denunciam atraso

Educação

Exame de Português ainda não chegou aos corretores. Professores denunciam atraso

Calendário definia o dia 23 de junho como a data p(...)

Os professores vão ter menos tempo para corrigir os exames?

Segundo a informação que seguiu para os professores corretores, continua a haver igual período de classificação para todos os códigos de exames.

A mensagem não é completamente clara sobre a alterações feitas, mas depreende-se que todos terão o mesmo tempo para corrigir os exames para que foram nomeados, tenham sido exames realizados a 16 de junho, como o exame de português do 12º ano, ou a 26, que é o último dia da primeira fase.

São muitos exames?

Só o exame de português foi realizado por cerca de 80 mil alunos e responderam ao de matemática do 9º ano perto de 97 mil estudantes.

Mas afinal o que mudou para estes atrasos?

Este ano, o processo de correção é feito totalmente em formato digital, ou seja, depois de realizados os exames, os cadernos de respostas foram digitalizados na Casa da Moeda.

Este processo deveria simplificar a correção, mas, na prática, parece estar a atrasá-la. Aliás, os professores dizem que no formato em papel nunca houve atrasos.

Ministério da Educação averigua divulgação de exame de Matemática

Ministério da Educação averigua divulgação de exame de Matemática

Situação "não tem qualquer impacto na realização e(...)

Quando é que os professores deveriam ter começado a fazer as correções?

Na passada terça feira deveriam ter recebido as credenciais para aceder aos itens que lhes foram destinados a corrigir, pelo menos os primeiros exames realizados, bem como as questões que vão classificar.

Isto soma-se à outra novidade: os professores não corrigem testes completos, mas apenas questões que foram sorteadas.

Agora espera-se que as respostas para classificar comecem a chegar gradualmente aos professores à medida que forem processadas.

E também houve problemas com as perguntas dos exames?

Logo no primeiro, o exame de português do 12.º ano, existia uma pergunta semelhante a uma questão anteriormente publicada num manual de preparação para os exames, o que motivou logo polémica.

Já a prova de matemática do 9º ano, que deveria permanecer confidencial, começou a circular nas redes sociais depois do exame.

Em ambos os casos, o Ministério da Educação abriu averiguações, mas decidiu que não influenciava os resultados, ignorando a partilha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Há acordo para aprovar a Prestação Social Única. O que muda?
25 jun, 2026

Há acordo para aprovar a Prestação Social Única. O que muda?

Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?
24 jun, 2026

Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?

Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?
24 jun, 2026

Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?
23 jun, 2026

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?
22 jun, 2026

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?
22 jun, 2026

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?
19 jun, 2026

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?

Quem estava na lista dos neonazis?
19 jun, 2026

Quem estava na lista dos neonazis?

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?
18 jun, 2026

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?
18 jun, 2026

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

Por que é que os jovens evitam notícias?
16 jun, 2026

Por que é que os jovens evitam notícias?

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?
15 jun, 2026

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?
15 jun, 2026

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?
12 jun, 2026

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?
12 jun, 2026

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?
11 jun, 2026

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?
09 jun, 2026

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
09 jun, 2026

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?
08 jun, 2026

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?
08 jun, 2026

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?
05 jun, 2026

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?
03 jun, 2026

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?
03 jun, 2026

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?
02 jun, 2026

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?
02 jun, 2026

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?
01 jun, 2026

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?
01 jun, 2026

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.