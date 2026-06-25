Exames nacionais corrigidos online e sorteios entre professores vão atrasar resultados?

Os exames nacionais do 9.º e do 12.º ano têm sido tema de conversa. As provas foram feitas e corrigidas em formato digital, o que levantou, logo à partida, preocupações junto dos professores.

Já os alunos queixam-se dos atrasos na correção, porque os professores classificadores já deviam estar a receber os testes de português mas, até agora, nada.

Há algum plano para resolver esta situação?

O Explicador Renascença esclarece.

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Os resultados vão sair mais tarde?

O gabinete do Ministério da Educação responsável pelas avaliações externas das aprendizagens (EduQA) garante que as avaliações não vão sair mais tarde.

Segundo o gabinete, as notas serão enviadas para cada agrupamento no dia 10 de julho, tal como previsto, para que as pautas sejam afixadas a 14 de julho.

Esta quinta-feira foi enviada uma mensagem aos professores a lembrar que – já a antever imprevistos – foi logo definido um calendário de classificação suficientemente flexível, que nunca afetasse os prazos definidos para a publicação das notas.

Face às dificuldades técnicas, o que o júri nacional de exames fez foi alterar o planeamento do processo de classificação, mantendo as datas de divulgação das classificações