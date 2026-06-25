Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Há acordo para aprovar a Prestação Social Única. O que muda?

Há acordo para aprovar a Prestação Social Única. O que muda?

25 jun, 2026 • Sérgio Costa


Tudo aponta para a aprovação da Prestação Social única. Importa, por isso, resumir o essencial desta prestação. O que é e para que serve?

A Prestação Social única deverá mesmo ser aprovada. Como e quem chegou a acordo?

A medida deverá passar com os votos do PS que já esta quarta-feira votou favoravelmente na especialidade ao lado do PSD, CDS e IL. Para este acordo terá sido fundamental a eliminação do canal de denúncias que seria um a mecanismo para denunciar fraudes no acesso a aprestações sociais. Essa ideia foi eliminada o que permite o voto favorável do PS

E há mesmo garantias de aprovação? No pacote laboral tudo apontava para a aprovação, mas à última hora o Chega votou contra.

Neste caso os protagonistas são diferentes. O acordo foi alcançado com o PS que tem uma tradição menos imprevisível do que o Chega. Mesmo apesar de algumas dúvidas e alegadas contradições, o PS deverá viabilizar a PSU

Que dúvidas e contradições persistem?

PSD e PS têm entendimentos diferentes sobre o trabalho social , se será ou não obrigatório. Se o PS declara que, com o acordo, o "trabalho social não é obrigatório", o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares garante que "não será facultativo" e será "adequado às condições de cada beneficiário".

Quanto aos restantes pontos da proposta, está tudo fechado ou ainda há algum ponto em aberto?

Ainda está em aberto o valor de referência para atribuição da prestação – o Governo propunha que não ultrapassasse até 30 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), o equivalente a 16.114 euros, incluindo depósitos e outros bens móveis. Já o o PS propõe que o património mobiliário do requerente e do agregado familiar possa atingir até 60 vezes o valor do IAS, o equivalente a cerca de 32.227 euros. Ainda estará por definir até que valor poderá ser atribuído a PSU

Ainda assim, tudo aponta para a aprovação da Prestação Social única. Importa, por isso, resumir o essencial desta prestação. O que é e para que serve?

Com a Prestação Social Única pretende-se concentrar vários apoios num modelo que o Governo quer que seja mais simples e com menos burocracia para facilitar o seu acesso.

A ideia é reduzir a complexidade do sistema atual, que por agora assenta em várias prestações, cada uma delas com regras e processos distintos, o que dificulta todo o processo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?
24 jun, 2026

Dietas, álcool e tabaco. Como está a saúde dos portugueses?

Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?
24 jun, 2026

Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?
23 jun, 2026

Messi é o melhor marcador dos mundiais, mas será o mais eficaz?

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?
22 jun, 2026

Quem são os imigrantes que vivem em Portugal e de onde vêm?

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?
22 jun, 2026

Concessão de linhas ferroviárias urbanas. O que vai acontecer?

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?
19 jun, 2026

Em que casos o dinheiro dos bilhetes pode ser devolvido? E das comissões?

Quem estava na lista dos neonazis?
19 jun, 2026

Quem estava na lista dos neonazis?

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?
18 jun, 2026

Qual é a polémica no exame de Português do 12.º ano? O que pode acontecer?

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?
18 jun, 2026

Posse de bola sem perigo e Ronaldo apagado. Por que é que Portugal jogou mal?

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?
16 jun, 2026

Das malas de cabine aos reembolsos. O que pode mudar até ao final do ano?

Por que é que os jovens evitam notícias?
16 jun, 2026

Por que é que os jovens evitam notícias?

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?
15 jun, 2026

Nos bastidores dos exames nacionais. O que sabemos?

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?
15 jun, 2026

Quais são os crimes de que a mulher de Pedro Sánchez é suspeita?

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?
12 jun, 2026

A Câmara de Lisboa quer aumentar o preço das refeições escolares?

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?
12 jun, 2026

Quanto vai aumentar a prestação da casa com a subida da taxa de juro do BCE?

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?
11 jun, 2026

Como é que uma menina de 12 anos pediu ajuda ao 112 sem levantar suspeitas?

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?
11 jun, 2026

Bilhetes a cinco milhões de euros para o Mundial? Como assim?

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?
09 jun, 2026

Drogas combinadas e mais potentes. A Europa está a enfrentar uma nova crise?

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?
09 jun, 2026

Política de imigração dos EUA pode colocar em risco o Mundial?

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?
08 jun, 2026

Como vai funcionar a centralização dos direitos televisivos do futebol?

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?
08 jun, 2026

Posso tirar o cartão de cidadão durante a greve dos registos e notariado?

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?
05 jun, 2026

Carta de Zelensky a Putin pode ser o fim da guerra na Ucrânia?

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?
03 jun, 2026

Portugal no Conselho de Segurança da ONU. O que muda e quais as vantagens?

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?
03 jun, 2026

Pacote laboral tem mais impacto no setor privado do que no público?

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?
02 jun, 2026

Ricardo Salgado foi condenado a 13 anos de prisão. Porque é que a pena foi suspensa?

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?
02 jun, 2026

​Amanhã é dia de greve geral. Afinal, como vai ser?

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?
01 jun, 2026

Como vivem, estudam e crescem as crianças portuguesas?

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?
01 jun, 2026

Quem receber a Prestação Social Única vai ser obrigado a trabalhar?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.