Campanhas solidárias. Como posso ajudar a Venezuela a partir de Portugal?

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Os violentos sismos que devastaram a Venezuela estão a mobilizar uma onda de solidariedade em Portugal. O Governo vai enviar equipas para ajudar nas operações de resgate e, por todo o país, multiplicam-se as campanhas de angariação de fundos e recolha de bens. Como posso ajudar? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quais são as iniciativas já organizadas?

São várias as iniciativas a reunir esforços para ajudar o país. A fundação parceira da Agência da ONU para os Refugiados em Portugal (ACNUR) está a recolher donativos para reforçar a resposta através do site oficial. Também a Cruz Vermelha lançou uma campanha de donativos para financiar as operações de emergência e os contributos podem ser feitos através da plataforma da organização. Já a UNICEF está a pedir donativos para ajudar as crianças, informando que há milhões de menores em risco. Segundo a organização, basta doar 136 € para alimentar 42 crianças durante uma semana, e quem queira ajudar pode ir ao site.

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A comunidade luso-venezuelana têm iniciativas em curso? Por exemplo, a associação HUELLATINA, em parceria com a Câmara Venezuelana-Portuguesa de Comércio e Indústria, abriu um centro de recolha de ajuda humanitária no Porto, na Rua Augusto Rosa, onde podem ser entregues bens. Já a ALUSVEN – Associação Luso-Venezuelana de Cooperação e Desenvolvimento – pede materiais essenciais, como tendas de campismo, sacos-cama, colchões insufláveis, mantas térmicas, alimentos enlatados, kits de primeiros socorros e outras ajudas que podem ser entregues em lojas Liberty Express, em Lisboa, Porto, Aveiro e Algarve, bem como no supermercado Pasaporte Latino, em Braga. Também a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que já anunciou uma primeira ajuda de emergência de 100 mil euros, lançou a campanha "SOS Venezuela" para angariar donativos que podem feitos no site da fundação. E noutras zonas do país? Há recolhas que estão já a ser organizadas a nível local. Por exemplo, a freguesia de Mira de Aire, no concelho de Porto de Mós, vai recolher bens essenciais, como alimentos não perecíveis e material médico básico no próximo domingo, a partir das 08h00, na praça em frente à Igreja Velha. A Diocese do Funchal também se juntou à mobilização nacional com uma coleta solidária em todas as missas dos dias 4 e 5 de julho, cuja receita será integralmente enviada para a Cáritas da Venezuela.

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