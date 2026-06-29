1300 mortos a mais por causa do calor. Por que razão a Europa é o continente que mais aquece?
29 jun, 2026 • Sérgio Costa
A Europa é o continente que mais aquece no planeta, com um ritmo de aquecimento duas vezes superior à média global. A OMS alerta que milhões de pessoas em todo o continente vivem atualmente sob calor extremo. Porquê?
Das últimas horas, um número impressionante: 1300 mortes por excesso na Europa por causa do calor.
Quem avança este número?
A Organização Mundial da Saúde. O diretor geral, Tedros Ghebreyesus, sublinha que "desde 21 de junho foram registadas mais de 1300 mortes em excesso associadas às elevadas temperaturas na Europa". O responsável faça em stress térmico frequentemente designado como o 'assassino silencioso. Pessoas com 65 ou mais anos que estão no grupo mais vulnerável a este tipo de situações
O que está a ser feito para minimizar os efeitos do calor?
O diretor geral da OMS diz estar a trabalhar com os Estados-membro e parceiros para enfrentar as ameaças à saúde provocadas pelo calor extremo, centrando-se na preparação, na prevenção e no reforço da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
Isso está a ser feito?
A verdade é que no quadro europeu existe uma diretiva que obriga a aplicação de planos municipais de ação climática para responder aso fenómenos extremos. Muitos municípios ainda não o implementaram .
Noutro plano, a OMS lembra que a as habitações, os locais de trabalho e as escolas europeias não foram concebidos para suportar estas temperaturas".
Há uma preocupação acrescida com a Europa?
Sim. A Europa é o continente que mais aquece no planeta, com um ritmo de aquecimento duas vezes superior à média global. A OMS alerta que milhões de pessoas em todo o continente vivem atualmente sob calor extremo.
Por que razão a Europa é o continente que mais aquece?
Os principais motivos para este aquecimento acelerado incluem: proximidade do Polo Norte, que é a região que mais rapidamente aquece no planeta; alterações na circulação atmosférica, ou seja, mudanças nos padrões dos ventos e nas correntes empurram mais ar quente do Norte de África para a Europa; perda de cobertura de neve e gelo - o recuo da neve sazonal noutras regiões da Europa altera a humidade do solo e a forma como a superfície reflete a luz solar, criando um ciclo de aquecimento contínuo.
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