Quais as recomendações da DGS para enfrentar o calor?

Que tipo de apoio podem as autarquias disponibilizar?

A Direção-Geral da Saúde publicou esta semana dois guias com recomendações. O mais recente, apresentado esta quarta-feira, aborda o papel dos municípios na proteção das populações.

É pedido às autarquias que identifiquem locais de abrigo temporário climatizados, que possam ser ativados para acolher pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A DGS sugere ainda que os municípios prolonguem os horários de bibliotecas, piscinas e associações, para que quem necessite de se refrescar possa utilizar esses espaços.

A autoridade de saúde recomenda também que as pessoas permaneçam entre duas e três horas por dia em ambientes frescos. Para conhecer os espaços disponibilizados, o melhor é consultar a página de internet da autarquia da área onde se encontra.

Há recomendações específicas para os trabalhadores expostos ao calor?

Sim. A pensar nos trabalhadores mais expostos ao sol, como os da construção civil ou da agricultura, a DGS preparou um guia com conselhos práticos.

Segundo a autoridade de saúde, a temperatura elevada no local de trabalho reduz a concentração e aumenta a probabilidade de acidentes.

Entre as recomendações está a ingestão regular de água fresca, de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos, mesmo sem sede. Este é um conselho que pode ser seguido por todas as pessoas.

Qual é a quantidade de água recomendada?

A DGS recomenda a ingestão de pelo menos um litro e meio de água por dia, o equivalente a oito copos.

A autoridade de saúde pede especial atenção às crianças e às pessoas idosas, a quem deve ser dada água frequentemente, mesmo que não tenham sede.

Nos dias de muito calor, deve evitar-se o consumo de bebidas alcoólicas e com cafeína.

Como deve ser a exposição ao sol?

Devem seguir-se as orientações já conhecidas. A exposição solar deve ser evitada entre as 11h00 e as 17h00.

É recomendado o uso de protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30, devendo a aplicação ser renovada de duas em duas horas.

Os bebés com menos de seis meses não devem, em caso algum, receber sol de forma direta ou indireta.

Que outros conselhos práticos dá a DGS para o dia a dia?

A DGS recomenda o uso de roupa de cor clara, leve e larga, que cubra a maior parte do corpo.

É também aconselhado o uso de chapéu e de óculos de sol com proteção ultravioleta e a escolha das horas de menor calor para viajar de carro.

Em casa, é recomendável manter as janelas e os estores fechados durante os períodos de maior calor.

Como se pode saber se alguém está em sofrimento por causa do calor? A que sinais devemos estar atentos?

Segundo a DGS, o stress térmico ocorre quando o corpo não consegue manter a temperatura entre os 36 e os 37 graus.

Os principais efeitos do calor excessivo incluem insolação, exaustão pelo calor, cãibras e erupções cutâneas.

A insolação é a forma mais grave e pode exigir contacto imediato com o 112.

Para evitar chegar a essa situação, a recomendação é apostar na prevenção e na proteção. Como afirmou o Governo, "a resposta mais eficaz ao calor não começa no hospital, começa muito antes, com a prevenção e a proteção".