Exames com datas alteradas. Alunos ficam com mais dias para estudar?

O Ministério da Educação decidiu adiar a segunda fase dos exames nacionais e também a data de afixação das pautas, dando aos professores mais tempo para classificar as provas.

Quando vão ser conhecidas as notas dos exames?

Segundo o Ministério da Educação, a afixação das pautas está agora prevista para 17 de julho, ou seja, justamente para daqui a duas semanas.

A data inicial era 14 de julho. Portanto, os alunos ficam a conhecer as notas dos exames nacionais três dias depois do que estava definido.

Os professores ficam com mais tempo para corrigir os exames?

Sim, olhando para o calendário, os professores classificadores — é esta a designação dos docentes que corrigem os exames — têm agora até 14 de julho para corrigir as provas.

São mais quatro dias, mas apenas dois são dias úteis.

Uma situação para a qual o movimento Missão Escola Pública já alertou, sublinhando que os classificadores ficam sem os 10 dias úteis prometidos pelo ministro para corrigir os exames.

O que diz o ministro da Educação sobre este adiamento?

Fernando Alexandre disse aos jornalistas que, de acordo com a avaliação técnica, que foi feita ontem à noite, havia condições para concluir a correção dos exames dentro do prazo inicialmente previsto.

Mas o ministro diz que optou por adiar para tirar a pressão sobre os professores que estão a corrigir os exames.

E deu alguma explicação para os problemas?

Admitiu que houve vários constrangimentos informáticos, mas que já estão a ser superados.

Ao mesmo tempo, voltou a isentar os diretores escolares de responsabilidades pelos problemas na correção dos exames.

Quando é que ficou marcada a segunda fase dos exames nacionais?

A segunda fase tem agora início a 20 de julho à tarde, ou seja, os alunos ficam com mais três dias para estudar.

Com esta mexida, os exames prolongam-se por mais dois dias, terminando a 24 de julho.

Aguarda-se ainda o calendário com os dias e horas dos exames desta segunda fase, que o Instituto de Educação Qualidade e Avaliação, o EduQa, deverá publicar ainda esta sexta-feira.

Para quem quer concorrer ao ensino superior, o concurso mantém as datas?

Sim, a 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre 20 de julho e 6 de agosto. Os resultados são divulgados a 23 de agosto.