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​Fora de jogo no golo da Croácia. Por que razão o ábitro recorreu ao VAR?
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​Fora de jogo no golo da Croácia. Por que razão o ábitro recorreu ao VAR?

03 jul, 2026 • Sérgio Costa


Árbitro foi consultar o vídeo por duas razões distintas.

Com final digno de filme, Portugal ganhou à Croácia e está apurado para os oitavos de final do Mundial.

No último lance, a Croácia ainda marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Se está em fora de jogo, por que razão o árbitro foi consultar o VAR? Não é habitual.

O Explicador Renascença esclarece.

O árbitro vai ao VAR ver foras de jogo?

Não. Quando há fora de jogo o árbitro aguarda apenas a indicação do VAR.

Só que, neste caso, foi consultar o vídeo aparentemente por duas razões: para perceber se há um toque de um jogador croata antes de a bola chegar ao jogador que está em fora de jogo e se o toque na bola de Renato Veiga é intencional.

Não foi intencional.

Se o toque de Renato Veiga fosse intencional era golo?

Sim, seria golo e o jogo teria ido para prolongamento.

Quando há um toque intencional do defesa e a bola segue para um jogador adversário que está adiantado não há fora de jogo.

No entanto, percebe-se que o defesa português não pretende jogar a bola e há um toque fortuito.

Como é que se chega à conclusão que houve toque do jogador croata?

Através do sensor eletrónico na bola. Quando o árbitro consulta o VAR poderia ainda não estar disponível essa informação, mas logo depois surge a indicação dada pelo sensor.

Aliás, foi disponibilizado um gráfico com essa informação.

Esta tecnologia é usada em Portugal?

Não. Trata-se da Connected Ball Technology que utiliza um sensor de Unidade de Medição de Inércia (IMU) suspenso no centro da bola.

Esse sensor capta o movimento e o instante exato do toque a 500 vezes por segundo. Esta bola com sensor é uma verdadeira revolução.

Por que razão não é usada em Portugal?

Na verdade, chegou a ser testada e utilizada no futebol português. A Liga Portugal foi mesmo pioneira a nível mundial ao introduzir a bola com chip.

No entanto, a sua implementação a tempo inteiro nos campeonatos principais não avançou, essencialmente, pelos seguintes fatores: Custos Elevados e Mecessidade de IInfraestruturas específicas que também têm custos acrescidos.

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