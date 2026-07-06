Como funcionam os novos Certificados do Tesouro do Estado?

O Estado lançou esta segunda-feira um novo produto de poupança, com uma taxa média de 2,71% e capital garantido. São os Certificados do Tesouro Série 5.

Qualquer pessoa pode subscrever?

Sim, este é um novo instrumento onde as famílias podem colocar as suas poupanças.

Tem capital garantido, taxas de juro fixas crescentes, ou seja, a taxa aumenta em função do período de permanência, até ao prazo máximo, que é de 10 anos.

O dinheiro tem de ficar lá durante esses 10 anos?

Não, esse é o prazo máximo. Há possibilidade de resgatar a qualquer momento, a partir do final do primeiro ano.

São as mesmas regras dos atuais Certificados do Tesouro Poupança Valor, que agora deixam de estar disponíveis…porque são substituídos por estes novos certificados, Série 5.

Qual é a taxa de juro?

A taxa de juro, como eu já disse, é crescente.

Começa em 2,35% no primeiro ano e atinge os 3,35% no décimo e último ano. Portanto, só lá para 2036 para quem subscrever já o novo produto de poupança do Estado.

Os juros são pagos anualmente e vão para a conta bancária que o investidor associou à sua conta de aforro.

Em termos médios, a taxa ronda os 2,71, desde que sejam cumpridos os 10 anos.

Qual o valor mínimo para se poder subscrever?

É preciso ter, pelo menos, mil euros. O valor máximo é de um milhão.

Cada unidade tem o valor nominal de um euro, portanto, acima de mil euros, pode-se investir qualquer valor.

Qual é a diferença para os Certificados de Aforro?

Os certificados de Aforro não têm uma taxa de juro fixa.

Está indexada à Euribor a 3 meses, por isso, vai variando. Para este mês foi fixada em 2,35%.

A taxa de juro deste produto não pode ser superior a 2,5%, nem inferior a 0%.

Para além da taxa de juro, os certificados de Aforro ainda têm um prémio de permanência.

É variável em função do número de anos. O prémio máximo é de 1,75% nos dois últimos anos de vigência deste produto, que tem como prazo 15 anos.

Fazendo as contas, os Certificados de Aforro podem ter uma taxa máxima de 4,25%.

Qual o montante necessário para investir?

Neste caso bastam 100 euros e o valor máximo de investimento é de 250 mil euros.

Também importa referir que este produto prevê a capitalização dos juros, ou seja, vão ficando na conta de aforro.

Onde se comercializam estes produtos do Estado?

A forma mais simples e cómoda é através do site do IGCP - a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, mas só pode aceder a este meio, quem já tem uma conta aforro.

E quem não tem?

Nesse caso deve dirigir-se a um balcão dos CTT ou Espaço do Cidadão para abrir a conta. Só depois fica com os códigos de acesso ao Aforronet para poder investir através do site.