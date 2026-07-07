"Multibanco + Perto" testado em Mogadouro. Que sistema é este?

Afinal, o que é o “Multibanco + Perto”?

É uma solução que consiste num terminal digital, semelhante a um terminal de pagamento, mas com funções alargadas.

Com este equipamento, as populações dos locais onde não há agências bancárias podem realizar várias operações que normalmente fariam numa caixa Multibanco.

Por exemplo?

Levantamentos de dinheiro, pagamento de serviços - como água, luz ou telecomunicações -, pagamentos ao Estado, carregamento de telemóveis, carregamento de títulos de transporte e consultas de saldo e movimentos.

Na prática, ficam de fora sobretudo as operações que exigem uma caixa Multibanco tradicional ou outro tipo de intervenção bancária.

Onde é que este serviço vai estar disponível?

Nas juntas de freguesia aderentes. Nesta fase inicial, o atendimento é feito no horário de funcionamento da própria junta.

As juntas passam a gerir o terminal e ficam também responsáveis por garantir o dinheiro necessário para os levantamentos. Ou seja, ao contrário de uma caixa Multibanco tradicional, o dinheiro não sai de uma máquina. É disponibilizado localmente, com o apoio da junta.

E isto vai ficar a funcionar só nas juntas de freguesia?

Para já, sim. E dentro do horário de funcionamento. Mas o ministro da Economia e da Coesão Territorial admite que o funcionamento possa ser alargado. Quer nos horários, quer na forma de chegar aos utilizadores.

Como assim?

Vamos imaginar uma pessoa com mobilidade reduzida, que não consiga deslocar-se. Este serviço pode ir até à casa das pessoas. De resto, foi pensado para essas situações. Como o terminal é móvel, pode ser levado de forma segura até à casa das pessoas com dificuldades de mobilidade ou que não consigam deslocar-se facilmente à junta de freguesia.

Este projeto começa no interior. Pode chegar a outras zonas do país?

Para já, vai ser testado. O Governo quer perceber, primeiro, se esta solução é segura e capaz de responder às necessidades das populações do interior. Porque é precisamente nessas zonas que a falta de acesso a serviços bancários é mais sentida. Há freguesias onde a população, muitas vezes envelhecida, necessita de se deslocar dezenas de quilómetros para levantar dinheiro ou para pagar uma conta.

E o distrito de Bragança é um dos exemplos onde essa realidade é mais sentida: muitas freguesias não dispõem de um único ponto de atendimento bancário.

Depois da fase-piloto, será feita uma avaliação para perceber se o "Multibanco + Perto" pode ser alargado ao resto do país.