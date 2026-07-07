Os números e as curiosidades deste Campeonato do Mundo

Este Mundial de 2026 está também a ser o Campeonato do Mundo das redes sociais, das plataformas digitais, com muitas curiosidades à mistura e números marcantes.

Até que ponto o Portugal-Espanha mobilizou as atenções?

Podemos dizer que os internautas não quiseram perder este duelo ibérico. Durante o jogo foi atingido o máximo histórico de tráfego global de Internet.

É o que revela um dos maiores pontos de troca de tráfego do mundo, que registou mais de 28 terabits por segundo.

Isso significa o quê?

Seria o equivalente a transmitir mais de 25 milhões de vídeos da plataforma TikTok em simultâneo ou, por exemplo, ter uma pilha de papel impresso 22 vezes mais alta do que o Monte Evereste.

Segundo a empresa, fundada na Alemanha, o pico foi registado às 20h35, quando se jogava a primeira parte do Portugal-Espanha.

E o que dizer do número seis. Era de sorte ou de azar?

Neste caso, foi o número do azar. Vejam só as coincidências: o golo da seleção espanhola foi marcado a seis minutos do fim, pelo jogador que veste a camisola número seis, Mikel Merino, que ainda não tinha marcado um único golo neste Mundial.

Mas Roberto Martinez não dizia que o seis era um número de sorte?

Martínez acreditava nisso porque em 2016 Portugal ganhou o Europeu e em 1966 e 2006 chegámos às meias-finais, portanto o agora ex-selecionador acreditava que 2026 era o ano de Portugal.

E até jogámos no dia 6 de julho.

E sobre o número 20, que curiosidade há?

Foi o número de defesas que o Diogo Costa fez nos cinco jogos em que Portugal participou.

Só houve dois guarda-redes com mais defesas do que o Diogo Costa até aos oitavos de final: o do Paraguai, que fez 28 defesas, e o de Curaçau, que fez 21 e foi eliminado na primeira fase.

O famoso Vozinha, de Cabo Verde, fez 18 defesas.

Quanto ao Cristiano Ronaldo, conseguiu mais algum recorde?

Conseguiu, mas desta vez menos feliz. A derrota frente à Espanha foi a oitava de Ronaldo em Mundiais. CR7 junta-se assim, a um grupo composto por mais 4 jogadores.

E no duelo entre Ronaldo e Messi?

O argentino está a sair a ganhar: Cristiano Ronaldo jogou mais minutos do que Messi e marcou menos golos.

CR7 jogou 490 minutos e marcou 3 golos, enquanto o avançado argentino, com menos 129 minutos, ou seja, menos duas horas em campo, marcou 8 golos…isto só até aos oitavos de final.

A contagem de Messi não se deve ficar por aqui, porque a Argentina continua em competição.