Almada está em situação de alerta por causa das falhas sucessivas no abastecimento de água. A Câmara admite que as próximas duas semanas que podem ser difíceis.

Afinal, por que é que falta água no concelho de Almada?

A explicação imediata está no aumento muito significativo do consumo. O concelho de Almada não está a conseguir captar água suficiente para responder à procura, que, de acordo com a autarca Inês de Medeiros, mais que duplicou este ano em algumas zonas do concelho.

Há, ainda, outro fator que ajuda a explicar o problema: as ligações clandestinas e os desvios indevidos na rede.

O que é isso?

Água que estará a ser retirada do sistema sem controlo, aumentando o consumo real e dificultando a gestão dos reservatórios. A isto junta-se uma rede pressionada por perdas, fugas e necessidade de investimento.

Portanto, há mais água a sair do sistema do que aquela que os serviços conseguem repor com segurança. E quando os reservatórios baixam, surgem falhas, quebras de pressão ou mesmo cortes em algumas zonas.

Mas só agora é que descobriram as ligações clandestinas?

A Câmara reconhece que o problema não é de agora. Mas foi surpreendida com desvios de rede em locais onde não estava à espera.

Portanto, já se sabia que havia consumos excessivos e perdas, mas a dimensão dos desvios só se tornou mais evidente com o aumento anormal do consumo e com a pressão sobre o abastecimento. Por isso, vai haver um reforço da fiscalização, sobretudo em zonas onde há consumos considerados anormais, para detetar eventuais utilizações ilegais.

Mas há um aumento anormal do consumo de água?

Há um aumento fora do habitual e, nesta altura do ano, tem muito a ver com o consumo sazonal de verão em Almada, sobretudo em zonas como a Costa da Caparica.

Ou seja, mais população temporária, praias, alojamentos, restauração, duches, regas e piscinas. Isso por si só já aumenta o consumo.

Com uma agravante: a recente onda de calor levou a uma maior procura, com moradores e comerciantes a denunciarem interrupções frequentes, em alguns casos durante várias horas.

Está em causa o fornecimento de água a serviços essenciais?

Existe um risco de pressão sobre o abastecimento, mas a Câmara de Almada sublinha que é preciso garantir o funcionamento, por exemplo, de unidades de saúde, lares de idosos e bombeiros.

Portanto, a situação de alerta serve precisamente para acautelar esse abastecimento a serviços essenciais.

Está também proibido o uso de água para rega de jardins, lavagem de carros, enchimento de piscinas e utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares. Tudo para permitir a recuperação dos reservatórios.