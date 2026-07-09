Que desafios esperam Jorge Jesus no comando de Portugal?

Por quanto tempo é o contrato de Jorge Jesus?

Jorge Jesus assinou contrato por quatro anos, até 2030. O vínculo termina depois do próximo Campeonato do Mundo, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Antes disso, dentro de dois anos, terá de orientar a Seleção no Campeonato da Europa, que decorrerá no Reino Unido e na Irlanda.

A estreia está marcada para 24 de setembro, em Alvalade, frente ao País de Gales, num jogo do Grupo 4 da Liga das Nações. Seguem-se deslocações à Noruega e à Dinamarca, nos dias 27 de setembro e 1 de outubro.

A Seleção vai ser uma estreia para Jorge Jesus?

Sim. Aos 71 anos e com quase 40 de carreira como treinador, Jorge Jesus nunca orientou a Seleção Nacional.

Começou a carreira no Amora, em 1989, quando o clube disputava a III Divisão. Passou ainda por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, Benfica e Sporting.

Em 2018 iniciou uma carreira internacional, com passagens pelo Brasil, Arábia Saudita e Turquia, onde treinou Flamengo, Al Hilal, Fenerbahçe e, mais recentemente, Al Nassr. Foi também treinador de Cristiano Ronaldo, o que adensa o mistério sobre a continuidade do capitão na Seleção Nacional.

E agora regressa a Portugal depois do desaire da Seleção no Mundial?

Sim. Jorge Jesus sucede ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a derrota por 1-0 frente à Espanha, resultado que ditou a eliminação da Seleção Nacional nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

É surpreendente a contratação de Jorge Jesus?

É um nome aparentemente consensual. Segundo vários antigos futebolistas que treinou, Jorge Jesus é um treinador exigente, mas também um dos melhores com quem trabalharam. Rúben Amorim e Pablo Aimar, por exemplo, elogiaram-no publicamente no passado.

É um treinador que ganhou títulos ao longo da carreira?

Sim. Conquistou 24 títulos, entre os quais três campeonatos portugueses, uma Taça de Portugal, um Brasileirão e uma Taça Libertadores.

Nesta temporada conquistou o primeiro título de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr, equipa onde também joga João Félix.

Jorge Jesus já tinha sido convidado para treinar alguma seleção?

Sim. Segundo o próprio, recusou um convite para orientar a seleção brasileira em janeiro de 2025. Quatro meses depois, a federação brasileira anunciou Carlo Ancelotti como selecionador.

Qual é a maior referência de Jorge Jesus no futebol?

Johan Cruijff. Figura central do futebol total da seleção neerlandesa dos anos 70, destacou-se também como treinador. Jorge Jesus sempre afirmou admirá-lo pela importância que dava à criatividade e à qualidade do jogo. Tal como Cruijff, considera que ganhar não é o único objetivo e que também é importante dar espetáculo.