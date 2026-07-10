Que transportes estão abrangidos pelo passe gratuito para residentes no Porto?

Quem é que pode beneficiar desta novidade?

Todos os residentes no Porto, independentemente da idade. Para viajar gratuitamente, é necessário residir no concelho, aderir ao "Cartão Porto." e ativá-lo numa loja Andante ou num agente Payshop. Segundo o presidente da Câmara do Porto, a operação demora apenas alguns segundos.

Depois da ativação, basta validar o cartão em cada viagem. O cartão terá de ser reativado todos os anos, para confirmar que o titular continua a residir no Porto.

Que transportes públicos estão abrangidos?

A medida abrange toda a rede de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto: metro, autocarros da STCP e da rede Unir, comboios urbanos da CP e funiculares.

Quem mora no Porto e tem este cartão só pode viajar gratuitamente na cidade ou pode atravessar a ponte para Gaia sem pagar?

Pode viajar gratuitamente em toda a rede metropolitana de transportes públicos. Isto significa que um residente no Porto pode deslocar-se sem pagar não só dentro da cidade, mas também nos restantes municípios da Área Metropolitana, incluindo Gaia, Matosinhos ou Gondomar.

Um portuense pode viajar gratuitamente em toda a rede de transportes públicos da Área Metropolitana e os habitantes dos concelhos vizinhos que partilham o transporte? Continuam a pagar?

Sim. Quem não reside no Porto continua a pagar a viagem, mesmo que trabalhe na cidade. Questionado pela Renascença, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, afirmou que cabe a cada município decidir onde aplica os seus recursos.

Então, na prática, um portuense pode viajar gratuitamente em Gaia, mas um residente em Gaia tem de pagar?

Sim. O critério para a gratuitidade é a residência do passageiro. A Câmara do Porto financia o título metropolitano dos seus residentes. Cabe aos restantes municípios decidir se avançam, ou não, com uma medida semelhante.

Quanto é que a medida vai custar aos cofres da Câmara do Porto?

A estimativa inicial apontava para um custo anual de cerca de 20 milhões de euros. No entanto, o presidente da Câmara admite agora que o valor poderá atingir os 25 milhões de euros por ano.

Com esta medida acaba o passe jovem que existia no Porto?

Não. Quem já beneficia do passe jovem gratuito até aos 23 anos não precisa de fazer qualquer alteração. Apenas quando completar 24 anos terá de aderir ao "Cartão Porto." para continuar a viajar gratuitamente.