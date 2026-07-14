Exames de anos anteriores dão vantagem no acesso ao Superior?

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Os alunos que fizeram exames em anos anteriores podem ter uma média superior face aos alunos que fizeram exames este ano. Já não chegam os problemas com a digitalização e depois com a classificação dos itens, também para o acesso ao Ensino Superior, estes alunos podem ser prejudicados.

Por que motivo há diferença na média de candidatura ao Superior? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Porque é que os alunos podem ser prejudicados? Podem ser prejudicados porque a fórmula de cálculo mudou, acabando por ser penalizadora para quem termina este ano o ensino secundário. Comparando com os colegas que terminaram em anos anteriores e que queiram concorrer este ano ao Ensino Superior ou simplesmente mudar de curso, acabam por ser prejudicados.

Mas os colegas podem usar os exames de anos anteriores? Podem. Os exames têm validade, como provas de ingresso, para o ano em que são feitos e para os quatro anos seguintes. Ou seja, alunos com notas de candidatura calculadas desde 2022 podem concorrer ao Ensino Superior. Já os exames realizados até 2021 tinham uma validade mais curta. E como podem concorrer os alunos que terminaram o secundário em anos anteriores? Para concorrerem, estes alunos apenas precisam de pedir a ficha ENES — que são as iniciais de “Exames Nacionais do Ensino Secundário”. Este documento, que é pedido na escola onde foram feitos os exames nacionais, tem a média final do secundário, as notas de todas as disciplinas e dos exames nacionais. É neste documento que está a média de ingresso.