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Exames de anos anteriores dão vantagem no acesso ao Superior?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta terça-feira. Foto: Zsolt Czegledi/EPA

Explicador Renascença

Exames de anos anteriores dão vantagem no acesso ao Superior?

14 jul, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos até que ponto os alunos que terminaram o ensino secundário este ano podem ser prejudicados, como se pode concorrer com exames de anos anteriores e o que mudou na fórmula de cálculo.

Os alunos que fizeram exames em anos anteriores podem ter uma média superior face aos alunos que fizeram exames este ano.

Já não chegam os problemas com a digitalização e depois com a classificação dos itens, também para o acesso ao Ensino Superior, estes alunos podem ser prejudicados.

Por que motivo há diferença na média de candidatura ao Superior?

O Explicador Renascença esclarece.

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Porque é que os alunos podem ser prejudicados?

Podem ser prejudicados porque a fórmula de cálculo mudou, acabando por ser penalizadora para quem termina este ano o ensino secundário.

Comparando com os colegas que terminaram em anos anteriores e que queiram concorrer este ano ao Ensino Superior ou simplesmente mudar de curso, acabam por ser prejudicados.

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Mas os colegas podem usar os exames de anos anteriores?

Podem. Os exames têm validade, como provas de ingresso, para o ano em que são feitos e para os quatro anos seguintes.

Ou seja, alunos com notas de candidatura calculadas desde 2022 podem concorrer ao Ensino Superior.

Já os exames realizados até 2021 tinham uma validade mais curta.

E como podem concorrer os alunos que terminaram o secundário em anos anteriores?

Para concorrerem, estes alunos apenas precisam de pedir a ficha ENES — que são as iniciais de “Exames Nacionais do Ensino Secundário”.

Este documento, que é pedido na escola onde foram feitos os exames nacionais, tem a média final do secundário, as notas de todas as disciplinas e dos exames nacionais.

É neste documento que está a média de ingresso.

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Qual é a fórmula de cálculo que vai ser utilizada para esses alunos?

Vai ser utilizada a fórmula que estava em vigor no ano em que os alunos terminaram o ensino secundário e que fizeram os respetivos exames.

Estas regras para o cálculo têm estado a mudar de ano para ano, assim como o número de exames obrigatórios para concluir o secundário.

De recordar que na pandemia, com a suspensão dos exames, estes passaram a funcionar apenas como provas de ingresso ao superior.

Depois seguiu-se uma fase transitória em que os alunos que entraram no 10º ano em 2022 tiveram de realizar obrigatoriamente três exames para concluir o secundário, sendo um deles a português.

E as regras da média das notas dadas pelos professores mudaram?

Sim, também houve alterações nestas regras que entram em vigor este ano: é dado um peso diferente às disciplinas consoante os anos de duração.

Isto é, o cálculo da média do ensino secundário exige aplicar uma ponderação especifica a cada disciplina, o que leva a que as notas das disciplinas tenham pesos diferentes.

Por exemplo, as disciplinas trienais, como português ou matemática valem três vezes. Já as disciplinas anuais como as de opção no 12º ano têm menos peso para a média.

E é justamente nas disciplinas anuais, onde normalmente os alunos têm muito boas notas - muitos até fazem a escolha a pensar nisso - que os alunos de anos anteriores conseguem uma média melhor.

Este ano as disciplinas anuais têm um peso inferior para calcular a média interna do secundário, o que vai ter impacto para quem quer concorrer ao Ensino Superior.

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