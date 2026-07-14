Luís Neves contratou empreiteiro de obras na PJ para remodelação de uma propriedade em Odemira?

O ministro da Administração Interna está sob pressão por causa das obras numa propriedade sua em Odemira. A empresa contratada para a remodelação é a mesma que faturou cerca de dois milhões de euros em obras para a Polícia Judiciária, quando Luís Neves era diretor nacional.

O ministro nega qualquer favorecimento, mas não dá mais explicações.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que está em causa?

Está em causa a relação entre uma obra privada do ministro da Administração Interna e contratos públicos atribuídos à mesma empresa quando Luís Neves era diretor nacional da Polícia Judiciária. A Construbarcelos fez obras em instalações da PJ, na Guarda e em Évora, e faturou cerca de dois milhões de euros, entre 2020 e 2025.

Mais tarde, essa mesma empresa foi contratada por Luís Neves para obras numa propriedade sua em Odemira.

Portanto, a dúvida é saber se houve apenas uma contratação privada de alguém em quem o ministro confiava - tal como Luís Neves defende - ou se existiu algum conflito de interesses ou favorecimento resultante da relação entre o antigo diretor da PJ e o empreiteiro.

O que diz o ministro em sua defesa?

Nega qualquer favorecimento e diz que as adjudicações da Polícia Judiciária seguiram os procedimentos legais de contratação pública.

Luís Neves acrescenta, ainda, que durante mais de 70% do período em que a empresa trabalhou para a PJ, ainda nem conhecia pessoalmente o empreiteiro.

Sobre a obra privada, o ministro diz que começou por pedir uma opinião técnica ao empreiteiro, que, entretanto, se tornou seu amigo, e acabou por contratá-lo para realizar umas obras com um custo de 20 mil a 30 mil euros.

Que obras são essas?

Luís Neves descreveu os trabalhos como intervenções limitadas: uma parede, uma casa de banho, um alpendre e um tanque.

E as faturas de tudo isso?

Luís Neves diz que todas estão registadas no E-Fatura e declaradas à Autoridade Tributária, mas ainda não apresentou a documentação. Admite fazê-lo quando a obra estiver concluída.

Mas há outra questão: o ministro da Administração Interna também admitiu a entrega de cerca de cinco mil euros ao empreiteiro para pequenas despesas e fundo de maneio.

O que é que falta esclarecer?

Desde logo, a cronologia completa: quando é que Luís Neves conheceu o empreiteiro, quando nasceu a relação de amizade e que contratos públicos foram assinados antes e depois desse momento.

Também falta perceber se houve, ou não, intervenção direta do então diretor nacional da PJ nos contratos adjudicados à Construbarcelos.

Falta a documentação: orçamento, contrato - se é que existiu -, faturas, comprovativos de pagamento e eventual licenciamento municipal das obras em Odemira. E falta responder a esta pergunta: o preço cobrado ao ministro corresponde ao preço normal de mercado ou houve algum benefício por causa da relação pessoal entre ambos.

O caso pode ter consequências políticas?

Se persistirem dúvidas sobre transparência, pode.

Luís Neves diz estar de consciência tranquila, mas reconheceu que, sabendo o que sabe hoje, teria feito as coisas de maneira diferente.