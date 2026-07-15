Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?

Quem pode pedir esta revisão da prova?

O pedido pode ser feito pelo aluno, caso seja maior de idade. Se não for, terá de ser o encarregado de educação a pedir a revisão do exame.



Quais os prazos para fazer o pedido?

De acordo com o que está previsto no Guia Geral de Exames, os alunos têm até ao final do dia útil seguinte ao da publicação das notas para pedir a consulta do exame, ou seja, têm todo o dia de segunda-feira.

Mas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, prometeu que todos os alunos iriam receber uma cópia digital da prova na próxima sexta-feira, dia previsto para a afixação das pautas.

Mesmo assim, se o aluno quiser uma cópia em papel, pode fazer o pedido em requerimento próprio e a escola tem um dia útil para disponibilizar o exame, em princípio, mediante o pagamento das fotocópias – e tem de ser feito um pedido por cada prova.