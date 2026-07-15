Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?

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O processo de correção de exames nacionais termina esta quarta-feira e, segundo os últimos dados, ainda faltam corrigir três mil provas. Já se antecipa uma corrida aos pedidos de reapreciação, mas como isto funciona e até que ponto pode ser uma boa opção? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em que circunstâncias um aluno pode pedir a revisão de um exame? Sempre que um aluno não concordar com a nota atribuída, pode pedir que seja feita uma reapreciação. Normalmente, os alunos já têm uma ideia da classificação que estão à espera, porque, depois de realizado o exame, podem consultar os critérios de correção, divulgados no site do EduQA. Esta nova estrutura agrega outros organismos, entre estes o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela avaliação externa.

Quem pode pedir esta revisão da prova? O pedido pode ser feito pelo aluno, caso seja maior de idade. Se não for, terá de ser o encarregado de educação a pedir a revisão do exame.

Quais os prazos para fazer o pedido? De acordo com o que está previsto no Guia Geral de Exames, os alunos têm até ao final do dia útil seguinte ao da publicação das notas para pedir a consulta do exame, ou seja, têm todo o dia de segunda-feira. Mas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, prometeu que todos os alunos iriam receber uma cópia digital da prova na próxima sexta-feira, dia previsto para a afixação das pautas. Mesmo assim, se o aluno quiser uma cópia em papel, pode fazer o pedido em requerimento próprio e a escola tem um dia útil para disponibilizar o exame, em princípio, mediante o pagamento das fotocópias – e tem de ser feito um pedido por cada prova.

E o que se faz já com a cópia do exame nas mãos? O aluno deve consultar o exame para perceber se há algum lapso na correção. Este é um processo em que normalmente os alunos contam com o apoio do professor da disciplina. Se forem detetados erros na classificação, o aluno ou o encarregado de educação têm de preencher novo requerimento para reapreciação da prova e explicar o motivo do pedido. O pedido tem de ser feito até dois dias úteis, desde o momento em que os alunos receberam a cópia do exame. Quanto custa este pedido? O pedido de revisão de prova tem um custo de 25 euros, mas, se a nota aumentar após o processo de revisão, o valor é devolvido.