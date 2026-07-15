Explicador Renascença
Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?
15 jul, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos em que circunstâncias um aluno pode pedir a revisão de um exame, quais são os prazos e quanto custa este pedido de reapreciação, e até que ponto a nota pode baixar depois de uma prova ser revista.
O processo de correção de exames nacionais termina esta quarta-feira e, segundo os últimos dados, ainda faltam corrigir três mil provas.
Já se antecipa uma corrida aos pedidos de reapreciação, mas como isto funciona e até que ponto pode ser uma boa opção?
O Explicador Renascença esclarece.
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Em que circunstâncias um aluno pode pedir a revisão de um exame?
Sempre que um aluno não concordar com a nota atribuída, pode pedir que seja feita uma reapreciação.
Normalmente, os alunos já têm uma ideia da classificação que estão à espera, porque, depois de realizado o exame, podem consultar os critérios de correção, divulgados no site do EduQA. Esta nova estrutura agrega outros organismos, entre estes o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela avaliação externa.
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Quem pode pedir esta revisão da prova?
O pedido pode ser feito pelo aluno, caso seja maior de idade. Se não for, terá de ser o encarregado de educação a pedir a revisão do exame.
Quais os prazos para fazer o pedido?
De acordo com o que está previsto no Guia Geral de Exames, os alunos têm até ao final do dia útil seguinte ao da publicação das notas para pedir a consulta do exame, ou seja, têm todo o dia de segunda-feira.
Mas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, prometeu que todos os alunos iriam receber uma cópia digital da prova na próxima sexta-feira, dia previsto para a afixação das pautas.
Mesmo assim, se o aluno quiser uma cópia em papel, pode fazer o pedido em requerimento próprio e a escola tem um dia útil para disponibilizar o exame, em princípio, mediante o pagamento das fotocópias – e tem de ser feito um pedido por cada prova.
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E o que se faz já com a cópia do exame nas mãos?
O aluno deve consultar o exame para perceber se há algum lapso na correção. Este é um processo em que normalmente os alunos contam com o apoio do professor da disciplina.
Se forem detetados erros na classificação, o aluno ou o encarregado de educação têm de preencher novo requerimento para reapreciação da prova e explicar o motivo do pedido.
O pedido tem de ser feito até dois dias úteis, desde o momento em que os alunos receberam a cópia do exame.
Quanto custa este pedido?
O pedido de revisão de prova tem um custo de 25 euros, mas, se a nota aumentar após o processo de revisão, o valor é devolvido.
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E a nota pode baixar?
É um risco que se corre, porque a prova vai ser reapreciada na sua totalidade – independentemente do número de questões invocadas pelo aluno.
De qualquer forma, as notas revistas não podem implicar a reprovação do aluno, depois de já ter sido aprovado com base na nota inicial.
Quando é que um aluno fica a conhecer o resultado da revisão da prova?
Os resultados da revisão das provas da 1ª fase são afixados nas escolas a 7 de agosto, de acordo com o calendário publicado pelo IAVE.
Ainda podem candidatar-se ao Ensino Superior, na 1ª fase?
Podem fazê-lo com a classificação inicialmente atribuída ou podem aguardar pela nova classificação.
De notar que o calendário do concurso nacional de acesso ao Superior não foi alterado e decorre entre 20 de julho e 6 de agosto.
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