Explicador Renascença
Atraso nas correções dos exames nacionais: posso pedir compensação pelos prejuízos nas férias?
16 jul, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos até que ponto é possível receber compensações por prolongamento do prazo da correção dos exames nacionais, quem está prejudicado nesta situação e o que fazer se a resposta for negativa.
Perante o prolongamento do prazo para as correções dos exames nacionais, já se discutem compensações para professores e famílias pelos prejuízos que tiveram com a alteração das férias.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, já admitiu esta possibilidade, mas até que ponto é possível?
O Explicador Renascença esclarece.
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Receber compensações por prolongamento do prazo é uma possibilidade?
É suposto que qualquer processo de transição seja acompanhado das garantias necessárias para evitar impactos negativos na vida das pessoas.
Quando as falhas no funcionamento do sistema obrigam a mudanças de planos, é importante que os direitos de cada um de nós sejam salvaguardados.
Os atrasos com a classificação dos exames e o adiamento da segunda fase estão a obrigar muitos alunos e professores a alterar as férias e eventualmente a suportar despesas inesperadas.
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O que se deve fazer nesta situação?
Se a viagem foi organizada por uma agência de viagens, deve pedir apoio para avaliar soluções, como uma alteração de datas ou um eventual reembolso, de acordo com as condições contratadas.
Numa reserva feita diretamente ou nas plataformas, deve tentar contactar as empresas envolvidas.
E se, ainda assim, tiverem prejuízos financeiros?
Os professores ou as famílias dos alunos, que se sintam prejudicados, devem reunir toda a documentação que possa comprovar os prejuízos sofridos.
De acordo com a DECO PROteste, devem ter na sua posse comprovativos de reservas de viagens, do alojamento e de atividades; as faturas e os recibos que comprovem os pagamentos feitos; os comprovativos de eventuais despesas suportadas com alterações das férias e apresentar a informação da escola ou do Ministério da Educação com as mudanças que foram feitas ao calendário.
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Estas mudanças têm impacto tanto nos alunos como nos professores?
Os professores tiveram de adiar por vários dias a classificação dos exames. O prazo inicial apontava para 10 de julho, mas ainda há itens que estão a ser classificados pelos docentes. Ou seja, verifica-se um adiamento de quase uma semana.
Quanto aos alunos, viram a publicação das notas serem adiadas por três dias e só na sexta-feira é que as ficam a conhecer, se correr tudo como previsto.
Porém, se os alunos decidirem ir à segunda fase de exames, só na próxima semana é que tem início, com mais três dias úteis de adiamento.
Como podem reclamar?
Podem apresentar uma reclamação junto do Ministério da Educação, acompanhada de toda a documentação que comprove os prejuízos e é preciso, que exista nexo de causalidade.
Convém também apresentar uma exposição fundamentada dos factos.
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E se não tiver resposta positiva?
Pode ponderar recorrer aos tribunais, mas convém perceber se estão reunidos os pressupostos legais.
Não há um processo mais simples?
A DECO PROteste apela ao Ministério da Educação que esclareça rapidamente quais os mecanismos que podem ser utilizados para compensar alunos e professores, já que o ministro admitiu essas compensações.
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