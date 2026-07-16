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Boavista encerra atividade. É o fim do clube?
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Boavista encerra atividade. É o fim do clube?

16 jul, 2026 • André Rodrigues


O Boavista estava em insolvência e a sua liquidação já tinha sido aprovada em setembro do ano passado, depois de se ter alcançado uma dívida acumulada de 150 milhões de euros.

O Boavista chegou ao ponto mais crítico da sua história.

O clube, que foi campeão nacional em 2001, vai ter de encerrar a atividade, depois de não ter depositado o dinheiro necessário para manter a estrutura em funcionamento.

O Explicador Renascença esclarece.

É mesmo o fim do Boavista?

Para já, é o fim da atividade do clube tal como existia até aqui. A administradora de insolvência executou a deliberação da assembleia de credores de avançar com o encerramento do estabelecimento do Boavista.

O que é que isto significa? Significa o fim de todas as atividades desenvolvidas no Estádio do Bessa e nos espaços adjacentes, incluindo as modalidades.

Ou seja, não é só o futebol?

Não é só o futebol. É tudo: esta situação obriga ao encerramento de todas as atividades desenvolvidas pelo Boavista.

Portanto, não está apenas em causa o futebol. Estão também em causa as estruturas do clube, equipas, treinos, formação e modalidades que funcionavam no universo do Boavista.

De resto, o Estádio do Bessa já estava inutilizado há mais de um ano e vários imóveis do clube foram leiloados nos últimos meses.

Mas como é que chegamos até aqui?

Porque não foi depositada na conta da massa insolvente a verba de 55 mil euros, necessária para pagar as despesas correntes de junho e o défice estimado das modalidades. Ou seja, faltou o dinheiro que permitia manter o clube a funcionar.

O Boavista estava em insolvência e a sua liquidação já tinha sido aprovada em setembro do ano passado, depois de se ter alcançado uma dívida acumulada de 150 milhões de euros.

Apesar disso, em dezembro, o clube conseguiu um acordo com os credores para continuar em atividade. A condição era clara: alguém teria de pagar as despesas necessárias para manter o clube aberto mês a mês.

Foi esse compromisso que falhou agora e isso significa a paragem total e imediata do Boavista.

Consequência: as chaves das instalações têm de ser entregues até 31 de julho, livres de pessoas e bens.

O que acontece aos atletas e funcionários?

Quem treinava ou competia ou trabalhava no Boavista fica sem atividade no clube. Portanto, o cenário mais provável é terem de procurar outras soluções que podem ser a transferência para outros clubes, a inscrição noutros projetos ou, em alguns casos, interrupção da atividade competitiva.

Quanto a funcionários, treinadores e outros colaboradores, depende do vínculo concreto de cada um: se tinham contrato de trabalho, se eram prestadores de serviços ou se exerciam funções em regime voluntário.

Havendo salários, subsídios ou indemnizações em dívida, os funcionários terão de reclamar o que lhes for devido no processo de insolvência, podendo depois, se cumprirem os requisitos, acionar mecanismos de proteção como o Fundo de Garantia Salarial.

Ainda há alguma hipótese de salvar o Boavista?

No imediato, não. É o mesmo o fim do clube tal como o conhecemos, porque deixam de estar reunidas as condições acordadas com os credores para manter o clube em funcionamento.

Isso não significa necessariamente que o nome Boavista desapareça para sempre.

Há sempre a possibilidade de um regresso no futuro, através de uma nova estrutura, um processo associativo ou uma solução jurídica.

Mas isso seria noutra fase que depende de decisões judiciais e também da vontade dos credores, dos sócios e de eventuais investidores.

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