Explicador Renascença
Exames. Como é que os alunos podem consultar as provas corrigidas?
17 jul, 2026 • André Rodrigues
Todo o acesso passa pela escola, porque é nas escolas que pode ser quebrado o anonimato dos exames.
Depois da polémica com a correção digital dos exames nacionais, o Governo tinha anunciado que todos os alunos dos 11.º e 12.º anos receberiam automaticamente um acesso à prova corrigida.
Mas, afinal, não será bem assim.
O Explicador Renascença esclarece.
Como é que conseguem consultar os exames?
Vão ter de pedir à escola a consulta da prova.
Portanto, ao contrário do que tinha sido anunciado pelo ministro da Educação, os alunos não vão receber automaticamente o link para consultar o exame corrigido.
Como é que a prova chega ao aluno?
A escola acede à plataforma disponibilizada pela tutela, localiza a prova em formato PDF e envia-a ao aluno ou ao encarregado de educação.
Segundo a informação transmitida às escolas, esse envio pode ser feito por e-mail ou, se necessário, em suporte impresso.
Portanto, todo o acesso passa pela escola, porque é nas escolas que pode ser quebrado o anonimato dos exames.
Quem pode pedir a consulta da prova?
O pedido pode ser feito pelo próprio aluno, se já for maior de idade. Se o aluno for menor, o pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação.
Na prática, é este pedido que permite ao aluno aceder à cópia da prova e perceber como foi feita a correção, antes de decidir se avança ou não para uma reapreciação da nota.
Como se pede a reapreciação?
O aluno deve analisar a correção, de preferência com apoio do professor da disciplina. Se considerar que há erros na classificação, pode pedir a reapreciação da prova.
Esse pedido tem de ser feito através de requerimento próprio e acompanhado de uma explicação concreta dos pontos em que o aluno considera que a correção deve ser revista.
Quanto é que isso custa?
O pedido de reapreciação implica uma caução de 25 euros, que só será devolvida caso haja uma subida de nota.
Mas há um risco: a prova é reapreciada no seu conjunto. Isso significa que a nota pode subir, manter-se ou até descer.
Por isso, antes de avançar, é importante confirmar se há mesmo margem para contestar a classificação atribuída.
Qual é o prazo para pedir a consulta de uma prova?
O pedido de consulta da prova deve ser feito no próprio dia da publicação das pautas ou no dia útil seguinte.
Portanto, se as notas forem publicadas esta sexta-feira, o aluno que pretenda consultar a prova tem até segunda-feira para fazer esse pedido.
Isto é importante, porque é o primeiro passo para uma eventual reapreciação.
Sem consultar a prova, o aluno não consegue fundamentar devidamente o pedido de revisão da classificação.
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