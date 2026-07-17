Exames. Como é que os alunos podem consultar as provas corrigidas?

Depois da polémica com a correção digital dos exames nacionais, o Governo tinha anunciado que todos os alunos dos 11.º e 12.º anos receberiam automaticamente um acesso à prova corrigida.

Mas, afinal, não será bem assim.

O Explicador Renascença esclarece.

Como é que conseguem consultar os exames?

Vão ter de pedir à escola a consulta da prova.

Portanto, ao contrário do que tinha sido anunciado pelo ministro da Educação, os alunos não vão receber automaticamente o link para consultar o exame corrigido.

Como é que a prova chega ao aluno?

A escola acede à plataforma disponibilizada pela tutela, localiza a prova em formato PDF e envia-a ao aluno ou ao encarregado de educação.

Segundo a informação transmitida às escolas, esse envio pode ser feito por e-mail ou, se necessário, em suporte impresso.

Portanto, todo o acesso passa pela escola, porque é nas escolas que pode ser quebrado o anonimato dos exames.

Quem pode pedir a consulta da prova?

O pedido pode ser feito pelo próprio aluno, se já for maior de idade. Se o aluno for menor, o pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação.

Na prática, é este pedido que permite ao aluno aceder à cópia da prova e perceber como foi feita a correção, antes de decidir se avança ou não para uma reapreciação da nota.

Como se pede a reapreciação?

O aluno deve analisar a correção, de preferência com apoio do professor da disciplina. Se considerar que há erros na classificação, pode pedir a reapreciação da prova.

Esse pedido tem de ser feito através de requerimento próprio e acompanhado de uma explicação concreta dos pontos em que o aluno considera que a correção deve ser revista.

Quanto é que isso custa?

O pedido de reapreciação implica uma caução de 25 euros, que só será devolvida caso haja uma subida de nota.

Mas há um risco: a prova é reapreciada no seu conjunto. Isso significa que a nota pode subir, manter-se ou até descer.

Por isso, antes de avançar, é importante confirmar se há mesmo margem para contestar a classificação atribuída.

Qual é o prazo para pedir a consulta de uma prova?

O pedido de consulta da prova deve ser feito no próprio dia da publicação das pautas ou no dia útil seguinte.

Portanto, se as notas forem publicadas esta sexta-feira, o aluno que pretenda consultar a prova tem até segunda-feira para fazer esse pedido.

Isto é importante, porque é o primeiro passo para uma eventual reapreciação.

Sem consultar a prova, o aluno não consegue fundamentar devidamente o pedido de revisão da classificação.