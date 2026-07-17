Porque é que o preço dos combustíveis vai subir outra vez?

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A três dias de novo aumento no preço dos combustíveis, sabe-se que o gasóleo vai subir 12 cêntimos e a gasolina seis cêntimos, de acordo com a ANAREC. O que explica este aumento? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que justifica este novo aumento?

Um dos principais fatores prende-se com a guerra no Médio Oriente e o impacto no estreito de Ormuz, com os constrangimentos na navegação marítima – local por onde passa um quinto do petróleo e gás natural liquefeito do mundo. Com o bloqueio naval do estreito e as ameaças sobre quem o tentasse atravessar, os prémios de risco e os custos do transporte aumentaram consideravelmente.

É por isso que temos assistido ao aumento do preço do petróleo? Sim, ainda assim, o barril de petróleo Brent, que serve de referência para o mercado europeu, tem estado a negociar esta semana um preço abaixo dos 90 dólares – muito longe do pico de 120 dólares, quando estourou a guerra no Médio Oriente. Porque é que a descida de preço dos combustíveis parece mais lenta do que a queda do petróleo?

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) explica que isso acontece devido aos elevados custos de refinação e à escassez de capacidade de armazenamento na Europa. Ou seja, há outros custos associados que não estão apenas relacionados com o preço do Brent, que correspondem apenas a uma pequena parte do preço final.

Quais são as outras variáveis? A gasolina e o gasóleo, que são produtos refinados, têm cotações próprias nos mercados internacionais e o valor tem estado a subir. É preciso ainda acrescentar os custos com o transporte, o armazenamento e toda a logística inerente ao processo.

E porque é que o gasóleo aumenta mais do que a gasolina?

O gasóleo tem tido aumentos maiores, porque há um défice crónico de refinação na Europa, o que obriga a depender fortemente de importações. A Europa fechou várias refinarias por causa da transição energética. Em Portugal, por exemplo, a Galp fechou a refinaria em Matosinhos. Ao mesmo tempo, a Europa dependia do gasóleo já refinado da Rússia, mas as sanções por causa da invasão da Ucrânia obrigaram a uma mudança de fornecedores e a trazer o combustível da Ásia ou dos Estados Unidos da América – o que fica mais caro.