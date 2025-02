​Tempos difíceis

Os autocratas estão cada vez mais próximos dos líderes abertamente não democráticos. O colapso do comunismo soviético ajudou essa aproximação. Uns e outros desprezam as democracias parlamentares, considerando tempo perdido os debates políticos no espaço público e no parlamento.

Os EUA de Trump procuram decidir os problemas da Europa e do mundo negociando com Putin, afastando os países europeus, nomeadamente a Ucrânia. Já se percebeu que, nessa negociação, os interesses da Ucrânia são sacrificados.

Assim, parece já assente que a Ucrânia não poderá aspirar a um retorno às suas fronteiras anteriores a 2014 nem a fazer parte da NATO, reivindicações da Rússia. Putin averba mais uma vitória. Desta forma a invasão russa da Ucrânia é premiada e não castigada. Putin agradece.

Os europeus estão confrontados com o enfraquecimento da NATO, devendo investir na sua própria defesa. O expansionismo da Rússia não é uma fantasia. Agora, como escreveu Nuno Severiano Teixeira no Público, “não foi a Rússia que ganhou a guerra; foram os EUA que impuseram a derrota aos aliados e deram a vitória ao inimigo”.

Entretanto, os “ajudantes” de Trump, como Elon Musk (considerado o milionário mais rico do mundo), interferem no Estado federal americano sem qualquer mandato democrático para o fazer. Há protestos nos EUA, mas nada que faça parar os senhores do mundo.

Certamente irritado por Zelensky se ter oposto a algumas cedências a Putin, Trump insultou o presidente da Ucrânia, chamando-lhe ditador por não promover eleições. Ignorante como é, Trump não se deu conta de que a lei marcial vigora na Ucrânia, não podendo haver eleições enquanto se mantiver a guerra contra a invasão russa. E Trump até insinuou que Kiev é responsável por essa invasão.

Como é habitual, Trump avançou com uma mentira - inventou que Zelensky perdeu popularidade, tendo agora uma taxa de aprovação de apenas 4%. Inquéritos recentes apontam para uma taxa superior a 50%... E os ataques de Trump fizeram subir a popularidade de Zlensky.

Vivemos, de facto, tempos difíceis.

Francisco