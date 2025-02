​Portugal e a defesa

Sobreviveremos

24 fev, 2025 UE 15:32

Trump primeiro, Vance depois, já disseram que cada um tem de passar a circular na sua própria bicicleta. Estar cá pela Europa à espera dos camones ou que Trump mude de ideias, é de imbecil. Ou de cobarde. Temos de cuidar da nossa própria Defesa o que nem é tarefa impossivel: o PIB europeu é 5 vezes o PIB da Rússia, o tal exército europeu de 300 000 soldados, atinge 1,5% do PIB Europeu, logo, perfeitamente ao alcance assim haja organização e políticos com vontade e não apenas frouxos refugiados em retórica. Dos 10 maiores exportadores e fabricantes de armas, 5 são europeus. Inglaterra e França tem armas nucleares e a curto/medio prazo, a Alemanha e mesmo a Espanha e Itália podem juntar-se-lhes numa dissuasão nuclear Europeia. Sobreviveremos sem os EUA. Acho é que se não estão cá na Europa a fazer nada, é de dizer-lhes "USA Go Home" e mandá-los sair das bases Europeias onde estão.