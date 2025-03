​A guerra comercial e a inflação

Na semana passada o Banco Central Europeu (BCE) baixou os seus juros de referência pela sexta vez consecutiva. Mas não apresentou quaisquer previsões para os próximos meses. Porquê, se a inflação na zona euro se tem vindo a aproximar da meta do BCE de 2%?

Esta ausência de previsões foi justificada pelo BCE por haver “incerteza por todo o lado”. Por isso o BCE irá decidir o que faz reunião a reunião, com base nos dados económicos mais recentes.

Uma importante fonte de incerteza tem a ver com as medidas anunciadas pelo Presidente Trump, nomeadamente com as subidas dos direitos alfandegários de que ele tanto gosta. Essas subidas irão trazer custos acrescidos para os agentes económicos situados nos países mais atingidos pelas subidas.

Mas as coisas não ficam por aqui. Há que contar com as retaliações dos países atingidos. E com as respostas que Trump dará a tais retaliações – mais subidas nas pautas aduaneiras americanas, num ciclo vicioso nada favorável ao crescimento económico.

É a guerra comercial instalada, que se torna um fator de inflação. O semanário The Economist não tem ilusões: Trump continuará a impor a sua fantasia protecionista, “o mundo real pagará o preço”.

