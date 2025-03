A Turquia de Erdogan

A Turquia é membro da NATO mas não é uma democracia. Também Portugal foi um dos países fundadores da NATO quando era uma ditadura.

Há vinte e tal anos a Turquia candidatou-se a membro da União Europeia (UE). Para se concretizar a adesão turca à UE, o regime político da Turquia teria de evoluir no sentido de uma democracia pluralista.

Mas cedo se tornou claro que os dirigentes políticos turcos não estavam disponíveis para uma evolução democrática. A adesão da Turquia à UE ficou na gaveta e o assunto saiu da atualidade.

A Turquia preza a herança do antigo império otomano e cultiva boas relações com os países árabes. A figura de Ataturk, o herói militar que fundou a república turca, levou a que, ao longo de décadas, os militares turcos tivessem forte influência na vida política do país.

Mas o partido de Erdogan, no poder desde 2002, conseguiu controlar a influência dos militares. E manda prender os adversários sem qualquer hesitação. Agora foram presos mais de mil turcos que protestavam contra a detenção de Imamoglu, o presidente da Câmara de Istambul e um sério rival de Erdogan.

Imamoglu pretendia candidatar-se à presidência da república turca em 2028 e destronar Erdogan. Apesar do seu enorme prestígio, é improvável que consiga superar a fortíssima mão de ferro com que Erdogan governa a Turquia.