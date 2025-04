A economia espanhola em alta

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que em 2025 o mundo vai registar um crescimento económico que é o mais baixo dos últimos 23 anos. E utiliza linguagem mais aberta do que o habitual. Diz o FMI que “a economia mundial se encontra num momento crítico” e que “a incerteza subiu a níveis sem precedentes”. A preocupação do FMI com a estagnação económica levou-o a aconselhar o Banco Central Europeu a descer de novo as suas taxas de juro.

Neste ambiente pouco animador a economia de Espanha destaca-se pela positiva, tendo crescido 3,2% em 2024. As tarifas erguidas por Trump afetam menos a Espanha do que outros países, pois as exportações espanholas para os EUA são relativamente baixas.

O turismo foi um dos fatores do bom crescimento económico espanhol. No ano passado a Espanha registou 94 milhões de visitantes. A população espanhola subiu de 46 milhões há doze anos para quase 50 milhões atualmente.

Outro fator do crescimento económico espanhol tem sido uma energia barata. As fontes renováveis na produção de eletricidade subiram de 45% em 2021 para 65% em 2024, permitindo uma baixa de 20% no preço da eletricidade.

A Espanha é o nosso único vizinho. Nós, portugueses, só temos a ganhar com os bons resultados da economia espanhola.