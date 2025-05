O comportamento imperialista de Putin leva os países europeus a investirem na defesa. A violência dos ataques russos, com mísseis e “drones”, e o início da guerra russa contra a Ucrânia há três anos, mostram que a Rússia não está interessada na paz. Mas a economia russa enfrenta muitos problemas.

Um índice elaborado pelo banco Goldman Sachs sugere que desde o início de 2025 o crescimento anual do produto interno bruto (PIB) da Rússia caiu de mais de 5% para praticamente zero. É o resultado de uma economia de guerra, com os gastos militares a subir. Só em 2024 a subida nos investimentos russos em defesa (ou melhor, em larga medida para financiar a guerra contra a Ucrânia) foi de 53%.

Naturalmente que esses números terão agora que baixar. Segundo alguns observadores o PIB russo deverá crescer 3 a 4% em termos reais, ou seja, descontando a inflação. A inflação na Rússia tem estado acima da meta de 4% fixada pelo banco central russo, tendo em fevereiro e março deste ano atingido 10%.

A atividade económica na Rússia tem sido afetada pela falta de gente para trabalhar, em parte por causa da mobilização para a guerra e também pela emigração de trabalhadores especializados.

Será que uma economia russa a crescer menos levará Putin a pôr termo à agressão russa à Ucrânia? Oxalá, mas o abrandamento económico poderá ter aqui o efeito contrário. Putin de tal maneira elogiou o comportamento dos seus militares que, agora, se torna difícil que os seus apoiantes aceitem uma meia vitória.

A ferocidade dos ataques russos nas últimas semanas a cidades ucranianas e à população civil ucraniana não permite esperar uma paz próxima.