​Rescaldo das eleições

Passados três dias sobre as eleições do passado domingo, ainda há pontos a comentar. A abstenção, por exemplo, que ficou abaixo da registada no ano passado.

Em 2019 a abstenção atingiu 51.4%. Mas nas eleições de 2024 recuou para 40,1% e nas eleições de domingo passado baixou de novo, para 35,2%. E não sabemos se os cadernos eleitorais ainda manterão muitos eleitores que, por qualquer motivo, já não o são. Não parece, assim, que os portugueses estejam fartos de votar ou que exista entre nós um qualquer cansaço de eleições.

Claro que seria mais saudável termos eleições legislativas apenas de quatro em quatro anos. Mas os portugueses, que durante meio século foram impedidos de votar em eleições livres e justas, prezam essa possibilidade de fazerem sentir o que pensam da política.

Se a baixa da abstenção indicia um certo apreço pela democracia, já o mesmo não se poderá dizer da grande votação no Chega. Decerto que os que votaram nesse partido não são todos antidemocratas, mas é patente que no Chega estão os saudosistas da ditadura.

Até para combater o Chega é importante que o partido socialista recupere do tombo que deu no domingo. Não foi feliz o breve discurso com que Pedro Nuno Santos aceitou a derrota. Parecia que os pontos essenciais da campanha de PNS não foram entendidos pelos eleitores, que desta vez não votaram no PS. Em democracia, o povo tem sempre razão. Faltou a PNS humildade democrática.

A vitória da Aliança Democrática (AD) já foi largamente comentada. Apenas avanço um dado, que já era conhecido antes da votação de domingo, mas não vi o referido. Acontece que o rendimento real (ou seja, descontando a subida dos preços) ‘per capita’ das famílias portuguesas foi o que mais aumentou em 2024 entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

É certo que esta subida, impulsionada pela alta dos salários dos trabalhadores e por alguma diminuição de impostos, partiu de uma base muito baixa. Mas foi um passo na aproximação aos níveis sociais europeus. Muitos portugueses agradeceram, votando na AD.