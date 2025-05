​Trump, a Rússia e a Ucrânia

A Rússia lançou sucessivos ataques aéreos à Ucrânia, atingindo Kiev e outras cidades. Foram os maiores ataques russos desde o início da guerra.

Multiplicam-se as mortes de civis, incluindo crianças. Donald Trump, atual presidente dos EUA, comentou dizendo que o líder russo, Vladimir Putin, “ficou completamente louco”.

Ora Trump há dez dias falara pelo telefone com o homólogo russo durante quase duas horas. Na altura, como de costume, mostrou-se positivo e excluiu pressionar Putin.

Talvez Putin não tenha enlouquecido e, pelo contrário, esteja a aproveitar-se da vaidade de Trump para avançar com os interesses imperialistas da Rússia. Putin percebeu que Trump ficava encantado por falar com ele, sem exigir quaisquer gestos de paz.

Quem Trump pressionava era Zelensky, presidente da Ucrânia, país atacado pela Rússia. Zelensky pedira a Trump que fizesse pressão sobre a Rússia, para a obrigar a cessar os ataques. Mas não houve pressão alguma.

Como se sucedem as conversas de Trump com Putin sem que o líder russo dê um passo no sentido da paz, o presidente americano agora sugere que abandonará o diálogo com Putin, uma vez que não se vêm resultados. O mesmo Trump que há meses prometera acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas.

Mas não cessará de pressionar Zelensky, atacando-o por este defender o seu país.