Trump e o Irão

Donald Trump, presidente dos EUA, prometera tirar o seu país de guerras e de conflitos internacionais. Não foi exatamente isto que se viu neste último fim de semana.

As forças armadas americanas envolveram-se em força no ataque ao Irão, operação que deve ter levado meses a planear. Foram mobilizados pelos EUA efetivos do exército, da aviação e da marinha, incluindo submarinos.

Trump saudou esta operação militar, que considerou “um sucesso espetacular”. Dada a enorme diferença de poderio militar entre quem atacava e quem defendia, dificilmente seria possível um outro resultado.

Trump enviou para a guerra as forças armadas americanas, medida grave que não foi aprovada pelo Congresso dos EUA. Ou seja, tratou-se de uma decisão inconstitucional. Mas Trump age como um rei absoluto, desprezando leis e normas constitucionais.

O ataque americano terá destruído boa parte do equipamento nuclear iraniano, graças nomeadamente às super bombas de 13 toneladas, capazes de ultrapassar 18 metros de betão. Mas Israel considerou ser demasiado cedo para avaliar os estragos provocados nos centros nucleares do Irão.

Segundo a CBS News a administração americana terá avisado o Irão antes dos bombardeamentos, talvez para atenuar a fúria dos iranianos e outros países árabes contra os EUA.

O Irão fala agora em fechar o estreito do Ormuz, por onde passa 20% do tráfego petrolífero mundial. A decisão está dependente da aprovação pelo ayatollah Ali Kahmenei. A concretizar-se, será uma péssima notícia para os países, como Portugal, que importam o petróleo que consomem.

Entretanto, Putin vai receber hoje, em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. É a Rússia a procurar intervir nos conflitos do Médio Oriente.

Amanhã vai reunir a NATO. O que se passou no último fim de semana no Médio Oriente não permite prever uma reunião calma.