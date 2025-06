​Portugal e a NATO

Em 1949 Portugal foi um dos doze países fundadores da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que agora conta com 32 países membros. O nosso país vivia então em ditadura.

O convívio de militares portugueses com militares de outros países, na sua maioria democráticos, em missões e operações no quadro da NATO, terá tido alguma influência na maneira positiva como os militares nacionais mais graduados encararam o 25 de Abril de 1974. Não houve então tentativas sérias de travar o derrube do regime não democrático, promovido sobretudo pelos capitães.

A NATO é a aliança defensiva que maior sucesso teve ao longo dos seus 76 anos. Terá dissuadido possíveis inimigos de não atacarem.

A paz na Europa é mérito da NATO, mas mais ainda da integração europeia, da CEE e depois União Europeia. É certo que dois países da NATO, Grécia e Turquia, têm uma forte hostilidade recíproca. Mas foi possível conter essa hostilidade, evitando guerras.

Tal sucesso tem um lado menos positivo: a paz torna os cidadãos europeus menos disponíveis para se prepararem seriamente para a defesa, numa altura em que os EUA, grandes promotores da Aliança Atlântica, parecem dispostos a não assegurarem, como até há pouco, a segurança e a defesa dos outros países da Aliança. É essa situação, impensável até aqui, que marca a presente reunião da NATO em Haia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reforçado pela participação das tropas americanas no ataque ao Irão, exige aos europeus que invistam mais na defesa. Anteriores chefes de Estado americanos solicitaram aos aliados mais empenhamento na defesa. Mas até aqui, os aliados europeus dos EUA fizeram orelhas moucas às solicitações americanas.

Agora os políticos europeus vão mesmo empenhar-se na defesa. Não porque Trump seja um grande negociador. A diferença, agora, está em que os americanos vão reduzir o seu contributo militar para a NATO. E também porque a Rússia, ao invadir a Ucrânia, revelou traços de imperialismo agressivo, que os países europeus não podem ignorar.

Assim, coloca-se um grande desafio aos países europeus da Aliança Atlântica: conseguir compensar, tanto quanto possível com recursos próprios, os meios de segurança e defesa que até aqui eram proporcionados pelos EUA. Por enquanto existem cerca de 80 mil soldados americanos no território europeu. Mas Trump vai reduzir esse enorme contingente.

Francisco