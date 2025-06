Nas vésperas da última reunião da NATO, em Haia, era grande o receio quanto ao que Trump faria nessa cimeira. Estavam vivas as recordações do anterior mandato presidencial de Trump, quando ameaçou sair da Aliança Atlântica.

Procurando evitar que Trump repetisse essa ameaça, Mark Rutte, secretário-geral da Aliança, desdobrou-se em elogios ao presidente americano, suscitando algum incómodo entre os participantes na cimeira. O que é facto é que Trump mudou mesmo.

No excelente relato que enviou para o Público de 26 de junho, a jornalista Rita Siza diz que Trump admitiu ter mudado de ideias durante a cimeira. “Foi um dia fantástico, vou sair daqui um homem diferente”, admitiu Trump. Afinal, os outros países da NATO não são oportunistas (com até aí insinuava Trump). “Pude ver o amor e a paixão destes líderes pelos seus países, a vontade que têm de proteger as suas nações e o desejo que os EUA os ajudem”.

Os parceiros dos EUA na NATO vão contribuir mais para a Aliança, mas os EUA não se põem de parte nesse esforço coletivo. “Pela minha parte – disse Trump – farei tudo para que os EUA continuem a proteger esses países.”

“Foi emocionante ver como todos me respeitam” – confessou Trump. Foi assim possível evitar uma grave crise na NATO. Trump nem sequer anunciou que iria reduzir a presença militar americana na Europa, mas tudo indica que, mais cedo ou mais tarde, essa redução irá acontecer.

Claro que ter conseguido seduzir Trump pelo elogio e pela lisonja não permite encarar os resultados da cimeira da NATO com a tranquilidade que suscitaria uma decisão bem pensada, fruto de uma política coerente e sólida. Mas em tempo de vacas magras, já não é mau o que se conseguiu na Haia.