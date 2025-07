​Tarrafal, campo da morte

Abordando os 50 anos da independência de Cabo Verde, o jornal Público dedicou uma reportagem ao campo de concentração que o regime derrubado no 25 de Abril tinha construído na ilha cabo-verdiana de Santiago. Nos últimos dias o mesmo jornal tem informado sobre os crimes da PIDE-DGS em Moçambique, nomeadamente em Nampula.

Nenhuma destas peças jornalísticas é de leitura agradável. No entanto, é do interesse público que não sejam esquecidas as violências do regime dito do Estado Novo.

Importa que os saudosos daquele regime, e que não gostam da democracia, tenham conhecimento do grau de violência de que foi capaz o regime anterior à democracia. Repare-se, por exemplo, no que era e a que se destinava o Tarrafal.

Criado em 1936, quando Cabo Verde ainda era uma colónia portuguesa, este campo de concentração destinava-se a encarcerar presos políticos, incluindo presos pertencentes a antigas colónias como Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau.

O principal objetivo do Tarrafal era aniquilar física e psicologicamente os opositores portugueses e africanos à ditadura salazarista, isolando-os do resto mundo em condições subhumanas de cativeiro, maus tratos e insalubridade. Ficou tristemente célebre a "Frigideira", também chamada pelos presos "câmara de eliminação" ou "câmara das torturas". Era um local de punição onde os presos eram torturados, sendo privados de comida e luz, sob temperaturas entre os 50 a 60 graus centígrados. A "Frigideira" foi responsável pela morte de 30 presos e pelas doenças de dezenas de outros.

Compreende-se que as pessoas que hoje vivem em lugares próximos deste campo de concentração queiram esquecê-lo e instalar ali motivos mais agradáveis de atração. Mas não é possível esquecer a violência que este campo representava, nem as atrocidades da PIDE.

O Tarrafal e a PIDE só acabaram com o 25 de Abril de 1974. Alguém tem saudades desta violência mortal?